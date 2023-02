Zdroj: SDAR.cz

Novodobé plovoucí lázně navržené architektem Petrem Jandou jsou situované v místě, kde v minulém století existovala oblíbená plovárna, v oblasti uzavírající pražské Rašínovo náměstí, pod majestátním Vyšehradem.

Jedny lázně, dvě tělesa

Skládají se ze dvou propojených plovoucích těles: bazénu ve Vltavě o rozměrech 69 x 7,5 metru a teras na slunění a se zázemím (69 x 10,5 metru), přičemž v podpalubí by se přiznala konstrukce žeber, typická nejen pro vltavská plavidla. Bazén z nerezu bude zasazený do plovoucí vany z oceli, na něj naváže lodní zázemí navržené jako nástavba na trupu lodi zastřešená dřevěnou terasou. Architekt uvažoval plovoucí zázemí jako proměnu nákladní lodi typu VČ 900 Petra, druhou variantou je stavba nového trupu. Do lázní se vstupuje skrz lávku navazující na původní historické schody ve vysoké nábřežní zdi.

Rychlá prohlídka

Plovoucí lázně jsou určené pro více než 300 návštěvníků. Centrální pobytový prostor tvoří střešní terasa přístupná hlavní rampou nebo schodištěm z podpalubí či přímo nástupním můstkem. Paluba evokuje tvar vln a dělí se na část pro slunění a prostor, kde můžou lidé posedět, kochat se výhledy a třeba si dát i něco dobrého.

Ostatně podívejte se na video a budete mít jasno:

V podpalubí

Pod palubou se skrývá provozní zázemí včetně šaten s toaletami a sprchami, občerstvení a restaurace i wellness. Restaurační část s typickými lodními stolky a lavicemi umístěná na zádi je vizuálně propojená s venkovní terasou a výhledem na bazén. Na přídi můžou návštěvníci využít wellness čítající saunu a parní lázně, dále ochlazovací, sprchový a WC komplement i odpočívárnu, z níž je rovněž krásný výhled skrz prosklení na hlavní bazén, jen z druhé strany.

Studio Petr Janda/brainwork

Architekt Petr Janda založil své studio v roce 2009. Jeho nejznámějším projektem je realizovaná revitalizace pražských náplavek, na které navazuje idea říčních lázní u Rašínova nábřeží. Typickým znakem studia je rozvoj projektů až k jejich naplnění a dalšímu životu během provozu. Má široký záběr, řeší památníky, muzejní expozice, individuální bytovou výstavbu i velké specializované celky typu kostel, letiště nebo třeba mořské akvárium. www.petrjanda.com

Proměnlivé koupání

Bazén bude nad hladinu Vltavy vystupovat jen nepatrně, pod ní se skryje několik výškových úrovní, s maximální hloubkou 1,5 metru. Přepadové žlaby ho rozdělí na tři části, které lze odlišit i teplotou vody, případně rozdílnou filtrací. Což je velice praktické – říční plovárna může reagovat na aktuální kapacitu v rámci dané sezony. Konkrétně jde o část pro děti a neplavce, relaxační partii a o prostor pro plavce po delších stranách bazénu.

P.S.

Návrh plovoucích říčních lázní předloni bodoval v soutěži vyhlášené prestižním newyorským webovým časopisem Architizer, zvítězil v kategorii nerealizovaných sportovních a rekreačních projektů. Tak už se těšme, že si ho časem budeme moci vyzkoušet také jinak než online.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 7/2022.