Zdroj: shutterstock

Přivítejte podzim v plné kráse pomocí esenciálních olejů, které nejenže provoní váš domov, ale také pozitivně ovlivní vaši náladu a imunitní systém. V tomto článku se podíváme na to, které oleje by neměly chybět ve vaší aromaterapeutické sbírce a jak je správně používat, abyste z nich vytěžili co nejvíce.

Podzim je obdobím, kdy se příroda obléká do barevného hávu a přináší nám svěží, ale také pěkné chladné počasí. Kratší dny a chladnější noci mohou ovlivnit i naši náladu a odolnost vůči nemocem. A právě zde nastupuje na scénu aromaterapie s esenciálními oleji, které mají schopnost povzbudit naši mysl, zklidnit stres a posílit imunitní systém. Věděli jste, že některé oleje mají antibakteriální a antivirové účinky, a mohou vám tak pomoci přečkat podzimní období bez zbytečných nemocí?

Skvělé nápady na domácí aromaterapii.

Tipy na konkrétní oleje do vaší sbírky

Mezi oleje, které by ve vaší podzimní aromaterapeutické sbírce určitě neměly chybět, patří levandulový olej, olej z čajovníku, eukalyptový olej a olej z pomerančových květů. Levandulový olej je známý svými uklidňujícími účinky, pomáhá při nespavosti a stresu. Olej z čajovníku má silné antiseptické a antibakteriální vlastnosti, což ho činí skvělým pomocníkem při boji s podzimními bacily. Eukalyptový olej je zase vynikající pro čištění dýchacích cest a pomáhá při nachlazení a kašli. Olej z pomerančových květů nejenže skvěle provoní váš domov, ale také pozitivně ovlivňuje vaši náladu a dodává energii.

Jak si vyrobit esenciální olej: Zvolte rostlinu, ze které chcete získat esenciální olej. Rostlina by měla být čerstvá a zdravá.

Rozemelte rostlinu a umístěte ji do skleněné nádoby.

Přidejte základní olej, jako je mandlový nebo jojobový olej, do skleněné nádoby s rostlinou.

Nádobu uzavřete a nechte ji na tmavém místě po dobu několika týdnů. Během této doby se esenciální olej uvolní z rostliny a smíchá se se základním olejem.

Po uplynutí několika týdnů přefiltrujte směs přes jemné sítko nebo plátno.

Hotový esenciální olej skladujte v tmavé lahvičce na chladném a suchém místě.

Používání esenciálních olejů může být nejen efektivní, ale také zábavné

Můžete je přidávat do difuzérů, koupelí, nebo je používat jako součást masáží. Při výběru difuzéru dbejte na to, aby se do něj daly kapat esenciální oleje, jelikož některé typy difuzérů mohou oleje poškodit. Stačí pár kapek vašeho oblíbeného oleje přidat do vody v difuzéru a nechat ho provonět váš domov. Pokud preferujete koupel, přidejte pár kapek oleje do teplé vody a dopřejte si relaxační rituál. A pokud máte potíže se spánkem, zkuste na noc nakapat pár kapek levandulového oleje na polštář.

Posilování imunity

Aromaterapie však není jen o vůních a relaxaci, ale také o posilování imunity, což je v podzimním období klíčové. Některé esenciální oleje mají schopnost stimulovat imunitní systém a pomáhají tělu bojovat proti vnějším hrozbám. Pro posílení imunity je vhodné kombinovat více druhů olejů, a vytvořit si tak vlastní „imunitní“ směs. Vyzkoušejte kombinaci eukalyptového oleje, oleje z čajovníku a levandulového oleje. Tuto směs můžete používat v difuzéru, nebo ji nanášet ředěnou na zápěstí či za uši, a to ráno a večer.

