V zimě trpí zejména kvetoucí a tropické rostliny – jako jsou třeba orchideje nebo banánovník. V zimě se pak daří dracéně, tchyninu jazyku, ibišku nebo gumovníku. Pokud chcete, aby zimu u vás doma přežily všechny vaše pokojovky, dodržujte následující pravidla.

Nepřelévejte je

Přílišné zalévání je největší chybou, kterou můžete v zimě udělat. V zimě rostliny chřadnou a vás napadne, že by potřebovaly zalít. To je ale chyba – většina pokojových rostlin zvládne snáze sucho než nadměrné zalévání. Přes zimu je stačí zalévat jednou týdně, někdy míň. Květináč by neměl být mokrý, v rostlinách byste neměli podněcovat růst.

Pokud jsou rostliny při teplotách vyšších než 15 °C, roste je – klidně jednou denně.

Květináč k oknu – a pozor na průvan

Pokud vám okny netáhne, je vhodné postavit květináče na parapet. Aby byly rostliny co nejblíže světlu a nezačaly opadávat. Věděli jste, že rostliny mohou nastydnout a následně uhynout? Děje se to při průvanu. I proto při větrání rostliny postavte dál od okna.

Dejte je dál od radiátoru

Některým rostlinám se daří nejlépe v chladnějším prostředí – i proto se jim v přetopeném bytě, zvlášť u radiátoru, opravdu nemusí dařit. Začnou hnědnout a usychat, květy odkvetou. Pokud pěstujete rostliny za oknem, snažte se je nedávat přímo nad radiátory. Rostliny, které mají rády spíše chlad, dávejte na noc třeba do předsíně.

Opakem jsou tropické rostliny milující teplo. Takové rostliny ocení okenní pařeniště nebo pokojový miniskleník.

Zbavte se prachu a škůdců

Alespoň jednou týdně otřete z pokojovek prach. Listy je třeba udržovat čisté, aby dokázaly přijímat světlo. Jednou týdně rostliny zkontrolujte i kvůli škůdcům – pokud nějaké objevíte, na nic nečekejte a zbavte se jich.

