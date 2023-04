Zdroj: shutterstock

Přemýšleli jste někdy o tom, co s pomlázkou po velikonočních svátcích? Co ji letos nevyhodit, ale šikovně využít? Zasaďte ji do zahrady a sledujte, jak z ní vyroste neobvyklý stromek. Stačí vybrat správné místo, dát jí trochu péče a krásný a opravdu originální strom je na světě!