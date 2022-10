Zdroj: Shutterstock

Minule jsme se zabývali venkovními omítkami komplexně z hlediska jejich rozdělení a výběru. Tentokrát se podíváme, co omítkám může škodit.

Velkým strašákem všech fasád jsou plísně a řasy. Jak předcházet jejich vzniku? U zateplovacích systémů jde v první řadě o správný výběr vrchní dekorativní omítky, která musí být přiměřeně elastická, aby na ní vlivem objemových změn nevznikaly mikrotrhliny umožňující vstup vody do její struktury. Musí také mít dostatečnou paropropustnost, a především co nejnižší nasákavost, aby vlhkost nepronikala do vnějšího omítkového souvrství.

Nejnižší nasákavost definuje norma ČSN EN 15824 třídou W3. Do ní spadají například všechny omítky společnosti JUB, které jsou vysoce elastické, mikroarmované a již standardně obsahují optimální výběr a koncentraci účinných biocidních látek proti vzniku a růstu řas a plísní. Mají rovněž vysokou odolnost proti vymývání.

Dalším faktorem je výběr lepicí a stěrkovací malty. Pokud základní omítka zadržuje vodu, i pod vrchní dekorativní omítkou může růst plíseň, protože k životu na rozdíl od řas nepotřebuje světlo. Hodnotu nasákavosti řada výrobců neuvádí, a tak se v současnosti velmi často používají levné lepicí a stěrkovací malty s vysokou nasákavostí. Ovšem základní omítka se na rozdíl od vrchní dekorativní jen obtížně opravuje. Například lepicí a stěrkovací malty Jubizol mají vysokou paropropustnost a současně i velmi malou nasákavost. Jsou mikroarmované a díky vysokému obsahu suché disperze elastické, s vysokou přídržností, čímž umožňují montáž tepelněizolačního obkladu bez dodatečného kotvení jen za pomoci lepidla, což zabraňuje “prokreslování“ hmoždinek.

Pozor na škůdce!

Fasáda rozhodně není levná záležitost, a tak i ochrana před škůdci a záruka na ni mohou mít značný ekonomický význam. Například fasádní omítky a barvy JUB standardně obsahují kvalitní biocidní ochranu. V podmínkách s předpokládaným větším rizikem napadení povrchů řasami (severně orientované stinné a členité fasády, stromy a keře v těsné blízkosti fasády, biotické napadení sousedních budov, dopadající srážková voda a řada dalších) a plísněmi je vhodnější pro závěrečnou povrchovou úpravu fasády raději volit materiály, u nichž je deklarována ještě vyšší odolnost proti těmto negativním jevům jako třeba dekorativní omítky Jubizol Aerogel finish, Jubizol Nano finish, Jubizol Silicone finish nebo fasádní barvy Siliconecolor San Extra či Nanocolor. Po vyhodnocení místních podmínek může být při aplikaci tepelněizolačního fasádního systému Jubizol nebo doporučené skladby sanačního nátěrového systému poskytnuta garance odolnosti fasády proti napadení řasami a plísněmi až na dobu 10 let.

