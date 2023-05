Zdroj: shutterstock

Vstupte do světa ředkviček - těch malých, kulatých, červených kuliček, které dodávají našim salátům šťavnatý křup. Věděli jste, že péče o ředkvičky vyžaduje jemný přístup a specifické načasování? Pojďme se na to podívat pěkně z blízka.

Recept, který překoná jakékoliv jídlo z restaurace, potřebujete jen několik ředkviček!

Kdy protrhávat ředkvičky?

Protrhávání ředkviček je důležitou součástí jejich pěstování. Bez protrhávání nebudou mít ředkvičky dostatečný prostor pro růst. Ideální čas na protrhávání je, když jsou sazenice vysoké asi 5 cm. Může se to zdát kruté, některé rostlinky prostě vytrhat a vyhodit, ale bohužel to bez toho nejde. Jen tak poskytnete ostatním dostatek prostoru.

Kdy sít ředkvičky ven?

Ředkvička je skutečným dynamem mezi zeleninou, s krátkou vegetační dobou a robustní odolností vůči chladu. Avšak, pozor na ty zrádné jarní mrazíky - mohou jí způsobit nepříjemné potíže. Pokud máte teplé pařeniště, můžete začít s výsevem raných odrůd již v únoru, což vám umožní sklízet je ve druhé polovině března. Do studeného pařeniště je můžete zasévat v polovině března. Pokud preferujete výsev přímo na záhon do volné půdy, optimální období je od března do poloviny června, s řádky rozmístěnými 10-15 cm od sebe. Pro podzimní sklizeň začněte vysévat semínka od poloviny srpna do poloviny září. Během letních měsíců se výsev ředkviček obvykle nevyplatí, i když na vlhčích místech v polostínu a s častějším zavlažováním mohou i v tomto období prosperovat.

Nezapomeňte pravidelně a postupně sklízet ředkvičky, jakmile dorostou do vhodné velikosti. Přerostlé ředkvičky mohou ztratit svou šťavnatost a stát se dřevnatými. Pro udržení stálého přísunu čerstvých ředkviček doporučujeme výsev každé 2 týdny.

Zkrátka, pěstování ředkviček je jako tanec - musíte znát správné kroky a načasování. Ale až budete mít v ruce svůj vlastní postup, uvědomíte si, že celá ta snaha stála za to.

Zdroj: rhs.org.uk, almanac.com