O rodinném bydlení z normalizačních let se mluví kriticky. K výjimkám patří kolonie řadových rodinných domků, kterou v letech 1968-1973 vybudovalo družstvo stavebníků podle projektu Ing. arch. Jiřího Lasovského, Ing. arch. Ladislava Vrátníka a Ing. arch. Václava Barocha.

Projekt byl kvalitní nejen ve své době, ale i dnes pro svou technickou a estetickou dotaženost, říkají Ing. arch. Filip Havliš a Ing. arch. David Zámečník z ateliéru NEW HOW Architekti, kteří se o tom přesvědčili „na vlastní kůži“, když se na ně obrátil nový majitel jednoho z řadových domů a chtěl ho renovovat.

„Měli jsme usnadněnou práci, protože v roce 2006 dům zdařile rekonstruoval předchozí majitel. Náš klient v něm po koupi už pár let bydlel a věděl, co mu v něm vyhovuje a co ne,“ říká arch. Filip Havliš. „Po nás požadoval především zesvětlit poměrně tmavý interiér.“

Refresh bez bourání

Metod, jak zbavit interiér tmy, je řada. Nejjednodušší je bílá výmalba, ale zcela zásadní byla výměna podlah. „Odstranili jsme starou tmavě hnědou dlažbu a nahradili ji velkoformátovou světle šedobéžovou (60 x 120 cm), která je v předsíni, kuchyni, pracovně a koupelnách. Spolu s dlažbou se nově instalovalo i podlahové topení,“ říká architekt. „Tmavě hnědý odstín jsme nechali jen na okenních rámech. Všechny ostatní konstrukce, především interiérové dveře, jsme vyměnili a schodišťová zábradlí osadili čirým sklem.“

K prosvětlenosti interiéru přispělo také nové osvětlení celého domu. Investor si také přál kvalitní nazvučení obývacího pokoje a architekti mu přání splnili k jeho úplné spokojenosti.

Trocha původního neškodí

„Všechno interiérové vybavení jsme vyměnili za bílé lakované prvky doplněné detailem olejované dubové dýhy, např. orámování zásuvkových dílů, volné police v obýváku, bar u kuchyňské linky,“ pokračuje ve výčtu změn arch. Havliš. „Zvolili jsme přírodní dub, protože oživuje jednoduchý bílý nábytek (zakázková výroba Target Design podle návrhu architektů), a kromě toho klient vlastnil několik oblíbených bytových doplňků, které chtěl v novém interiéru uplatnit.“ Aby barevná umírněnost nepůsobila nudně, nechali architekti v kuchyni původní plochy z lícových cihel. Jimi do interiéru nenásilně vstupuje exteriér a dobře funguje jako výtvarný prvek. Podlahy a schodiště z průmyslové mozaiky merbau jsou v domě už od roku 2006.

NEW HOW Architekti Ing. arch. Filip Havliš (1975) a Ing. arch. David Zámečník (1975), absolventi FA VUT Brno. Od ukončení studií v roce 2000 spolupracovali na architektonických soutěžích. V roce 2012 založili společný ateliér, který se transformoval na značku NEW HOW. Zaměřují se na rezidenční a komerční architekturu, projekty mountain archi (v horském prostředí) a new archi (nové technologie ve stavebnictví). Více na www.newhow.cz

Zdařilá dispozice

Alfa a omega příjemného bydlení je dobrá dispozice. Protože už ta původní z počátku 70. let byla velmi zdařilá, neuvažovalo se nyní o stavebních změnách. Jediná proběhla v roce 2006 při rekonstrukci rodinného domu. Tehdy se přebudoval původní ryze technický suterén na ložnici, odkud je velkou prosklenou fasádou výhled a vstup do zahrady. (Zrušený úložný prostor nahrazují vestavěné skříně v chodbách a vedlejších prostorách.) Po deseti letech užívání potřebovala manželská ložnice osvěžit, a proto architekti navrhli kompletně nové zařízení vyrobené podle jejich návrhů.

Základní údaje: