Někdo si do něj namáčí párky, další jej používá jako základ mnohých omáček a někomu vůbec nechutná. O čem je řeč? O kečupu! My se však dnes nebudeme bavit o tom kupovaném, ale o domácím. Ten je totiž od toho ze supermarketu diametrálně odlišný.

I když se může zdát, že kečup pochází z USA, kde jej najdete všude, není tomu tak. Do USA se dostal z Anglie, která jej převzala z Asie. Kečup pochází z čínského „ke-tsiap“ – to byla původně fermentovaná rybí omáčka. V 17. století se dostal do Anglie díky tamním námořníkům, jimž zachutnal. Angličané toto dochucovadlo postupně upravovali.

Přidávali do něj ančovičky, houby, ale i ořechy. Rajčata se v něm objevila až počátkem 19. století, dříve se mělo za to, že jsou rajčata jedovatá.

Zajímavost: Slovo kečup se v angličtině objevilo ve slovníku poprvé v roce 1690.

Recept na domácí kečup

Budete potřebovat:

1 kg rajčat, 2 jablka, 1 cibuli, 60 gramů cukru, 50 ml jablečného octa, 60 ml vody, 1 čajovou lžičku soli, 5 kuliček celého pepře, 3 bobkové listy, 5 kuliček nového koření, 4 ks hřebíčku, trochu skořice

Postup:

Nejprve očistěte rajčata, jablka a cibuli, poté vše nakrájejte nadrobno. Vložte do hrnce s vodou a octem, přidejte sůl, cukr a koření. Směs vařte na mírném stupni asi hodinu, občas promíchejte.

Z hrnce vyjměte bobkový list, nové koření, hřebíček a pepř (pomůže vám, když budete koření vařit v sítku na čaj, pak jej nemusíte lovit v hrnci). Vše rozmixujte dohladka, v případě, že chcete mít kečup dokonale jemný, ještě jej propasírujte.

Sklenice, do kterých kečup přelijete, vyvařte horkou vodou. Poté je naplňte, dobře uzavřete a otočte dnem vzhůru. Zpět je vraťte, až kečup vychladne.

