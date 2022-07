Zdroj: Studio Barák

Když se rodina majitelů rozhodla, že se začnou poohlížet po chalupě, navštívili jich v jednom dni šest, a právě tato je nejvíce oslovila – lokalitou, cenou i stavem. „Pravda ale je, že když jsme přijeli na prohlídku, vzhled chalupy byl natolik odpudivý, že jsme ani nechtěli vystoupit z auta. Zpětně jsme rádi, že jsme si to rozmysleli,“ usmívá se majitel.

Od základu

Chalupu od výstavby v roce 1876 až do prodeje v roce 2019 vlastnila jediná rodina sklářů. V přilehlé mačkárně se ještě donedávna mačkalo sklo – bižuterie, lustry, ozdoby na stromečky apod. V době koupě se v chalupě už 7 let nebydlelo. Uvnitř bylo značné vlhko a zatuchlý zápach. Zvenku se na podobě podepsalo období komunismu, kdy se na vzhled tolik nehledělo, takže okna byla částečně zazděná, nepěkná, fasáda šedě nahrubo omítnutá, žulové prvky zamalované nebo zakryté vrstvou malty, dřevěné prvky schované atd. „Chalupa byla zralá na celkovou rekonstrukci, ba dokonce na demolici,“ vzpomíná majitel. „Tento stav nám vyhovoval, protože jsme se mohli od základu pustit do obnovy a objevovat skryté krásy. Od začátku bylo cílem vrátit budově původní ráz.“

Atmosféra tradičního domu

Investoři jsou pyšní na zachování původní dispozice a de facto žádné zásahy do konstrukce. „Pouze ve druhém patře jsme přidali koupelnu, jinak vše zůstalo stejné jako před 150 lety,“ upřesňuje majitel.

Původní je také většina stropních trámů, krov, který se musel částečně posílit, a krásný žulový sklep. Tam, kde se nezachovaly původní materiály, se použily staré, aby se v interiéru udržela atmosféra tradičního domu a vytvořil se unikátní prostor. Tyto materiály majitelé sháněli přes internetové bazary. „Jde například o staré ručně pálené půdovky, kterých jsme na podlahu přízemí potřebovali cca 2 500 kusů, nebo více než 100 let staré stropní fošny. Ačkoliv jsme během rekonstrukce zjistili, že se starými materiály je vše náročnější, dražší a trvá to déle, jsme rádi, že jsme tuto cestu zvolili.“

Staré s novým

Většina skříněk nyní sloužící hostům jsou původní repasované kusy, ostatní nábytek bohužel nepřežil období komunismu a byl vyměněn. Dochovaly se i některé dveře a obložkové zárubně, vyrobit se musely jen troje nové dveře. Důležitým prvkem v chalupě je žula, typický kámen Jizerských hor. Nachází se ve sklepě, v ostění dveří, v zídkách a v neposlední řadě ze žuly jsou i parapety.

Speciální zmínku si zaslouží kachlový sporák z let 1910–1915, který se původně nacházel v jiném pokoji než nyní. Majitelé jej nechali rozebrat a poté znovu postavit v sednici, kde spolehlivě plní svou funkci. Všechny kachle a většina železných prvků na něm jsou původní. „Je neskutečné, jak kvalitní věci naši předci vyráběli,“ dodává majitel.

Protipólem starých materiálů jsou moderní technologie pro pohodlný pobyt jako tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, ekologické využívání vody ze studny na splachování WC apod.

Rodinný podnik

Rekonstrukce byla velmi intenzivní, včetně celkového zařízení trvala ¾ roku a noví majitelé se při ní obešli bez pomoci architekta i jiných najatých profesionálů. „Máme veliké štěstí, že v rodině manželky i v mé jsou stavaři,“ vysvětluje majitel. Rekonstrukce byla tedy takový rodinný podnik, kdy někdo radil se stavebními záležitostmi, další s designem, ostatní se zapojili o víkendech, zejména v závěrečné fázi, kdy se chalupa vybavovala a renovoval se nábytek. „Značně nás ovlivnil také soused, který má sám silný vztah k starým materiálům a k místní žule – díky němu jsme objevili krásu starých žulových prvků a věnovali jim péči. Nyní tak podtrhují tradiční ráz chalupy.“

Majitel otevřeně přiznává, že bez rodiny by chalupu v tomto stavu nikdy neměli, protože řada řemeslníků nesdílela jejich představu o maximálním zachování původních prvků. „V lepším případě si na náročnější práci se starými materiály stěžovali, v horším případě ji dělat odmítali. Bez podpory a odborného názoru stavaře by člověk jako laik podlehl jejich názoru a původní prvky by nahradil novými, protože by jednoduše nebyl schopen odborné argumentace.“

Domeček a sauna

Během rekordně krátké rekonstrukce nezbyl čas, peníze ani energie na saunu, kterou tu rodina chtěla mít, a tak na ni došlo až letos. „Zpětně jsme rádi, že jsme si počkali, vše v klidu promysleli a postavili ji později,“ uvádí majitel.

Velkorysá sauna s prosklenou relaxační zónou se nachází na místě původní mačkárny skla s krásným výhledem do údolí i do vzrostlého lesa plného majestátních buků. Majitelé zvolili stejný přístup, jaký se osvědčil na chalupě – jednoduchý design, staré materiály a moderní technologie. Sauna je obložená prkny, která dříve sloužila jako obklad stodoly, odpočívací místnost tvoří staré řezané trámy. Před saunou je terasa na jógu a zídka poskládaná ze základových kamenů původní stavby.

K chalupě patří také blízký apartmán nazvaný Domeček, kde byla dříve dílna a sklad uhlí a dřeva. I tady majitelé zachovali původní stavbu a vytvořili z ní útulné bydlení pro hosty, kteří přijedou ve větší skupině, rodině pak slouží jako základna pro víkendové výlety. „Jsme fanoušci sdílené ekonomiky, takže chalupu užíváme na rekreaci a zároveň ji pronajímáme,“ vysvětluje majitel. „V průběhu roku si určité termíny na chalupě necháváme pro sebe, většinu času ji ale nabízíme hostům.“



Základní údaje

Architekt a projektant: rodina

Zastavěná plocha: 125 m 2

Užitná plocha: 250 m 2

Obvodová konstrukce: žulové zdivo o tloušťce 70 cm

Střecha: hliník, Comax

Okna: jednoduchá dřevěná, Kobryn

Vnitřní dveře: původní

Podlaha v přízemí: původní dřevěná ošetřená voskem, v patře dubová plovoucí podlaha

Vytápění: tepelné čerpadlo, v přízemí podlahové topení, v patře litinové radiátory

Adresa: Chalupa Sklářská, Desná, www.chalupasklarska.cz

