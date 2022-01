Zdroj: Shutterstock

Dobrý den, je to dva roky, co jsem si nechal nainstalovat fotovoltaické panely na střechu domu. Teď se ohlásil člověk z instalační firmy, že prý se dle zákona musí provádět každé dva roky revize. Přišel, obešel dům kolem dokola, podíval se na elektroniku, naúčtoval si 4000 Kč a odešel. Tak mně to vrtalo hlavou a začal jsem se po tom pídit. Ovšem informace jsou různé. Je tedy nutné mít na FVE pravidelnou revizi?