Zdroj: Gardena

Sečí stráví zahrádkáři od dubna do listopadu dost času. Trávník ale k zahradě patří a pro toho, kdo se nechce stát otrokem jeho údržby, bude automatická sekačka tím pravým řešením. Ideální je zahradu naplánovat sekačce na míru, lze ji však umístit i na zahradu již hotovou, na níž se s tímto typem techniky nepočítalo. Ale budou třeba jisté úpravy a další, např. akumulátorová sekačka na problematické plochy.

Robotický stroj představuje poměrně velkou investici, která ale šetří čas. Vybere si uživatel nenáročný, který neočekává nic jiného než kvalitní seč, ale i ten, kdo ocení nadstandardní výbavu v podobě GPS modulu či možnosti ovládat sekačku přes Bluetooth. Velkým bonusem je tichý provoz, díky němuž nebudou rušeni sousedi ani v husté zástavbě.

Jak funguje

Hranice působnosti sekačky vymezuje hraniční drát zabudovaný několik centimetrů pod půdní povrch. Běžné stroje posečenou trávu většinou sbírají do sběrných košů, které je nutné průběžně vynášet, robotické sekačky ji mulčují. Rozmělněná posečená tráva tak zůstává přímo na místě a funguje jako ekologické hnojivo, díky němuž se do půdy navracejí živiny. Tím pádem odpadá kompostování posečené hmoty či jiný způsob likvidace.

Základní modely jezdí zcela nahodile s menší mírou pravděpodobnosti opětovného sečení již posečené plochy. Jiné typy se pohybují na základě lépe definovaných algoritmů, proto sečou s větší přesností, zatímco profesionální stroje využívají systém GPS, takže jejich pohyb v prostoru je maximálně přesný.

Výhody robotického sečení Sekají samy, a šetří tak čas.

Mulčují, takže není třeba likvidovat odpad.

V porovnání s jinými typy sekaček mají nízkou hlučnost.

Odpadá přesun a manipulace s těžkou benzínovou sekačkou.

Není třeba řešit napájecí elektrický kabel.

Při pravidelné nízké seči tolik neplstnatí trávník.

Skrytá úskalí

Při plánování zahrady se musí počítat s tím, že s určitými situacemi si sekačka příliš neporadí. Aby tedy některá místa nezůstala nedosečená, je třeba se vyhnout například pravým úhlům. Všechny okraje výsadeb by měly být spíše pozvolné a nevhodné jsou různé výškové úrovně na hranici trávníku a sousedních záhonů. Dobrým řešením pro vymezení hranic trávníku jsou obrubníky položené v úrovni půdy, jedině tak nevznikne bariéra bránící plynulému pohybu sekačky. Pro některé základní modely pak mohou být problematické ostré svahy. Pokud jsou části zahrady svažité, je vhodné zvážit, zda se nevyplatí do sekačky zainvestovat více a raději pořídit model, který je přizpůsobený i těmto ztíženým podmínkám. Některé modely jsou sice schopné svah překonat, ale už ho nezvládnou posekat, na což se v praxi často zapomíná.

Travnatá plocha by měla mít co nejméně překážek v podobě solitérních stromů nebo jiných bodových výsadeb a je třeba se vyhnout dlouhým a úzkým zatravněným průchodům, které bývají problematické pro většinu modelů. Kdo se rozhodl pořídit si robotickou sekačku pro již hotovou zahradu, měl by počítat s tím, že si tento pomocník neporadí se vzrostlou trávou.

Uvedení do provozu

Instalace robotické sekačky zahrnuje položení hraničního a vodicího kabelu, instalaci dobíjecí stanice na zahradu a zprovoznění stroje. Všeobecně se uvádí, že instalaci zvládne uživatel, ale pro jistotu není od věci oslovit odbornou firmu. Ty přednostně instalují sekačky, které samy dodaly. V případě instalace techniky od jiného dodavatele se musí počítat s dalšími náklady ve výši kolem 10 000 Kč. U složitějších instalací si dodavatelské firmy účtují ještě další příplatek. Firma každopádně vyřeší i vhodné umístění hraničního kabelu – běžně se pokládá asi 5 cm od hranice všech překážek.

Příklady produktů:

Produkty jsou vybrané tak, aby byly dostupné pro běžného i středně náročného uživatele, který se nespokojí pouze s dobře posečeným trávníkem, ale ocení i nadstandardní prvky. Důležitým hlediskem byla také schopnost sekačky vypořádat se s obtížnějšími podmínkami.

www.hornbach.cz Gardena Smart Sileno life 750 Autor: Gardena



Gardena Smart Sileno life 750

Plocha trávníku: do 750 m 2

Výška seče: 20–50 mm

Záběr seče: 22 cm

Doba nabíjení akumulátoru: 60 min

Sklon svahu: 30 %

Orientační cena: od 29 000 Kč

Poradí si s úzkými místy o šíři minimálně 60 cm. Pro menší členité zahrady je to cenově velmi zajímavá varianta. Dá se ovládat pomocí chytrého telefonu přes aplikaci Gardena Smart a sečení lze spárovat se závlahovým systémem od Gardeny.

Robomow RK 3000 PRO Autor: Robomow



Robomow RK 3000 PRO

Plocha trávníku: do 3 000 m 2

Výška seče: 20–100 mm

Záběr seče: 42 cm

Doba nabíjení akumulátoru: 60–80 min

Sklon svahu: 45 %

Orientační cena: od 80 990 Kč

Sekačka je vybavená unikátním systémem sečení okrajů, který tvoří dva rotační disky a každý z nich má čtyři asymetricky uložené nože. Zatímco první řada nožů se postará o posečení většiny trávníku, druhá poseče zbytky. Model je vhodný pro sečení trávníku v dešti a při ranní rose. Sekačku je možné ovládat pomocí mobilní aplikace Robomow***.

www.robomow.cz Autor: Husqvarna



Husqvarna Automower® 310

Plocha trávníku: do 1 000 m 2

Výška seče: 20–60 mm

Záběr seče: 22 cm

Doba nabíjení akumulátoru: 60 min

Sklon svahu: 40 %

Orientační cena: od 43 000 Kč

Kvalitní sekačka za rozumnou cenu od renomované firmy. Hlavní výhodou je její univerzálnost. Poradí si i s nerovným terénem a lze ji ovládat přes Bluetooth.

www.nobur.cz

Stihl iMow ® RMI 632 P Autor: Stihl



Stihl iMow ® RMI 632 P

Plocha trávníku: do 4 000 m 2

Výška seče: 20–60 mm

Záběr seče: 28 cm

Doba nabíjení akumulátoru: lze volit ze dvou akumulátorů

Sklon svahu: 45 %

Orientační cena: od 65 000 Kč

Tento model je vybaven intuitivním systémem pro nabíjení. Poté, co si sekačka zmapuje pozemek a dobu trvání sečení, algoritmus sám vyhodnotí, jak dlouho bude sekačku nabíjet. Další výhodou je propracovaný systém zvládání úzkých průchodů nebo široký záběr sekání. Lze ovládat pomocí aplikace iMOW ®.

www.stihl.cz

Husqvarna Automower® 320 NERA Autor: Husqvarna



Husqvarna Automower® 320 NERA

Plocha trávníku: do 2 200 m 2

Výška seče: 20–60 mm

Záběr seče: 24 cm

Doba nabíjení akumulátoru: 75 min

Sklon svahu: 50 %

Orientační cena: od 72 999 Kč

Novinka pro rok 2023 nahrazuje spolehlivý model Husqvarna Automower® 420, oproti modelu 420 ale zvládne větší sklon svahu. Je možné nastavit virtuální hranice seče prostřednictvím aplikace Automower® Connect a sady Husqvarna EPOS™.

www.nobur.cz