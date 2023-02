Zdroj: shutterstock

Pokud trávíte v kuchyni hodiny a bojujete s oloupáním brambor, pak je tento článek přesně pro vás. Existuje jednoduchý trik, jak brambory oloupat rychleji a efektivněji.

Neuvěříte, jak rychle se dá oloupat takové množství brambor. Podívejte se na video:

Jaký je to trik?

Stačí si připravit hrnec s vodou, do kterého vložíte brambory a necháte je vařit zhruba 15 minut. Po uvaření je okamžitě vytáhněte a vložte do mísy s ledovou vodou. Nechte je pár minut zchladnout a poté je stačí jen vylovit a oloupat. Slupka by měla jít dolů velmi snadno.

V čem je ono kouzlo?

Horká voda pomáhá oddělit slupku od brambor a ledová voda ji zase ochlazuje, což zvyšuje její křehkost. Křehčí slupka se pak lépe loupe. Pokud byste chtěli ještě víc ušetřit čas, můžete použít brambory menší velikosti, které se budou vařit rychleji.

Tento trik využívají i profesionální kuchaři v restauracích, kde je nutné připravovat velké množství brambor. Vyzkoušejte to i doma! Ušetřete si spoustu času a nervů.

Brambory vařené ve slupce jsou zdravější

Můžete namítat, že ne na všechny pokrmy se hodí vařit brambory ve slupce. Nesouhlasíme! Na chuti to skoro nepoznáte a navíc jsou brambory vařené ve slupce zdravější.

Slupka brambor obsahuje velké množství živin, vlákniny, antioxidantů a dalších prospěšných látek. Když vaříme brambory ve slupce, zůstává v nich více vitaminů a minerálů. Pokud jde třeba o vitamin C, vařením oloupaných brambor se ho ztratí až 50 %.

