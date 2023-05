Zdroj: Shutterstock

Před několika dny skončil největší veletrh nábytku a bytového vybavení Salone del Mobile, který nastiňuje nejnovější trendy. I kdybychom si z něj odnesli jen to, že je v kurzu zelená, doslova i obrazně, budeme mít pravdu. Co ještě frčí?

Milánský veletrh Salone del Mobile patří k výjimečným událostem. Jde o největší veletrh svého druhu na světě, kde se představují novinky interiérového designu. Poslední ročník hýřil barvami neutrálními i pop-artovými a světu poslal jasné poselství. Vsaďte na zelenou!

Připomeňte si milánský veletrh:

Proč je zelená trendy

Neutrální a přírodní odstíny jako bílá, šedá či krémová nebo béžová jsou v kurzu už nějaký čas. Aktuálně se přidává také terakotová, například francouzský výrobce zahradního nábytku Fermob ji nazývá red ochre. A frčí zelená, doslova i obrazně. Všude.

Doma jako v zahradě

Se zelenou souvisí rostliny. Designéři stále přemýšlí, jak je dostat do interiéru. Pokud si nevystačíte s květináči na stolku, zavěste je na strop nebo si vytvořte zelenou stěnu. Třeba italská značka Pedrali v Milánu představila dělicí stěnu plnou pokojovek, která opticky rozčlení větší prostor, typicky obývák s jídelním koutem. Pokud se u vás doma pokojovkám nedaří, pořiďte si alespoň velkoformátovou fotografii přírody nebo tapetu. Čím větší dekor, tím lepší.

Designová recyklace

„Kdybych měla dům na pláži, určitě si koupím křesílka z recyklované keramiky, vypadají jako opracované oblázky,“ říká Monika White, designérka a majitelka obchodů Le Patio, která milánský veletrh navštívila. Recyklace a udržitelnost nejsou v interiérovém designu prázdná slova. Například italská značka Et-al představila nové židle z polypropylenu, u nichž se z 85 procent použily recyklované materiály a 15 procent představuje nový materiál.

Dále byla vidět zmiňovaná recyklovaná keramika a dokonce i recyklovaný beton nebo sklo – nové technologie jsou nutností a všichni se je snaží využívat. Z myšlenky recyklace vychází také konferenční stolky Re-verre pro Gallotti&Radice, autorkou je produktová designérka Federica Biasi. Tato italská firma byla také jednou z prvních, která už v 70. letech začala prosazovat skleněné prvky v designu.

Konferenční stolky Re-verre od produktové designérky Federicy Biasi využívají recyklované sklo, výrobce Gallotti&Radice. Autor: Stopka

Umělá inteligence všude

V poslední době je o umělé inteligenci slyšet čím dál víc. Na milánském veletrhu bylo mimo jiné k vidění křeslo A.I. Lounge a konzolový stolek A.I. Console s atypickou středovou nohou. Vznikly díky spojení slavného designéra Phillippa Starcka a umělé inteligence a rozšiřují stávající řadu nábytku. Křeslo je vyrobené z nového ekologického materiálu z recyklovaných surovin získaných z výrobních zbytků. O dalších techno novinkách představených na veletrhu se více dozvíte zde.

Jako vynikající kynutý koláč

Designérka Monika White a ikonické obloukovité sofa značky LaCividina Autor: Le Patio Pohovky a sedačky oblých tvarů stále kynou, zvětšují se. Jejich příjemně měkké sedáky a opěráky jasně dávají najevo, co je nejlepší proti stresu. Ano, jde o lounging, zkrátka lenošení. Vypadá to, že se podle designérů budeme doma více povalovat třeba i s návštěvami. „Mnoho slavných italských značek nabízelo své skvosty ze 70. let v lehkých současných úpravách. Dobrým příkladem je ikonické obloukovité sofa značky LaCividina. Jak je vidět, inspirace 80. léty designérům dlouho nevydržela a znovu se vrací do 70. let,“ Monika White přidává další postřeh z milánského veletrhu.

Barvy, mramor a zase barvy

Kromě barev, jež se drží „při zemi“, byl vidět i opak: trend výrazných pop-artových barev jako růžová, fialová či žlutá. Ale ani mezi nimi nešla přehlédnout všudypřítomná zelená.

V interiérech se rovněž zabydlely opravdu dokonalé imitace mramoru. Díky digitálnímu tisku si lze dekor mramoru přenést nejen na obklady a dlažbu, ale také na nábytek. Moniku White nejvíce zaujaly produkty italského výrobce Atlas Concorde. U jejich mramorových umyvadel by dokonce přísahala, že jsou z přírodního kamene. O dalších aktuálních trendech v obkladech a dlažbách jsme psali tady.

Designérku bavily rovněž koupelny italské značky Agape, která nabídla barevná umyvadla sladěná s dlaždicemi. A co si ještě z veletrhu přivezla? „Potvrzení toho, že Italové jsou v designu nejlepší. Nejen díky své tradici, oni lásku k designu pěstují už u malých dětí.“ Velká inspirace i pro nás, co říkáte?

Zdroj: Le Patio, Salone del Mobile