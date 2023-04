Zdroj: shutterstock

Trápí vás šatní moli? Požírají vaše oblečení a vy ne a ne se jich zbavit? Je na čase je zahnat do kouta! Použijte zázračnou sílu levandule, pepře nebo jiných voňavých bylinek a s radostí sledujte, jak se moli rozutečou pryč!

Trápí vás moli? Pak máme dobrou zprávu! Moli nesnesou určité vůně. Ty je dokážou znechutit až do morku kostí. Proto do šatní skříně hoďte snítky čerstvých bylinek, třeba levandule, rozmarýnu nebo tymiánu. Na moly platí i osvědčený recept s pepřem – stačí ho nasypat do látkového pytlíčku a ve skříni zavěsit. A pokud chcete mít úplnou jistotu, zkombinujte oba způsoby - bylinky i pepř.

Z levandule si můžete udělat i vonné pytlíčky, jak na ně?

Jak vyhrát válku proti molům

Kromě toho je potřeba zaměřit se na oblečení, které po molech ve skříni zůstalo. Může se zdát, že už jsou pryč, ale nenechte se zmást. Můžou být schovaní. Není ani výjimkou, že nakladou vajíčka a zmizí.

Jak tedy vyhrát válku proti molům? Nejprve vyčistěte a vyprázdněte šatník. Je to trochu smutný pohled, ale nedá se nich dělat. Poničené oblečení nemilosrdně vyhoďte a zbytek vyperte na vysoký stupeň.

Prevence je základ úspěchu

Web Homeincube.cz radí, že prevence je základ úspěchu. Chcete-li udržet moly na uzdě, ztižte jim život vytvořením nepříznivých podmínek. Ti se pak do vašeho šatníků ani nevydají a raději se uhnízdí v jiné domácnosti.

Šatní moli si rádi zakládají svá hnízda ve vlněném oblečení, kobercích, pod tapetami nebo v úložných prostorech pod postelí, kde mají své temné, vlhké a klidné útočiště. Pravidelné větrání, zejména v zimě, a odtahování žaluzií je sázka na jistotu. Moli se totiž děsí denního světla jako upír slunce.

Do skříně dávejte jen dokonale suché oblečení a občas pro jistotu vyperte i to, co nenosíte.

