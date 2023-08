Zdroj: shutterstock.com

Scam, spam, phising nebo quishing. Pojmů, které se kolem vás mohou v poslední době objevovat, je mnoho. Pokud nevíte, co dané termíny znamenají, jste na správném místě. Dnes vám řekneme o tom, co je to scam, jak jej poznat a „nenaletět“.