Zdroj: Profimedia

Scenárista a producent Jeff Franklin prodává svůj dům v Los Angeles za 85 milionů dolarů. Panství leží na pozemku, kde se v roce 1969 odehrály nechvalně známé Mansonovy vraždy. Tehdy byla zavražděna herečka a modelka Sharon Tateová a další čtyři lidé.

Kdysi byla adresa nemovitosti 10050 Cielo Dr. V 90. letech nechal investor Alvin Weintraub dům zbourat a místo něj postavit toto mega sídlo s novou adresou 10066 Cielo Dr., ve snaze oddělit dům od jeho temné minulosti. Jeff Franklin za něj zaplatil 6 milionů dolarů a žil zde od roku 2007 do loňského roku. Během let proměnil sídlo ve výstavní kousek s bazénem o délce 75 metrů, 35metrovou skluzavkou a podzemní garáží pro 16 aut. Nyní se ale stěhuje do Miami a sídlo už nebude využívat.

Dům, který je označován za sídlo v andaluském stylu, postavil mistr megalomanských staveb Richard Landry a stojí za dvojitou bránou. Nad vchodem do domu se tyčí na zakázku malovaná kopule a uvnitř se nacházejí obrovské obytné prostory s klenutými stropy. Z balkonů je také dechberoucí výhled na Los Angeles. A pokud tento výhled nestačí, je tu i věž pro ještě větší rozhled.

Sídlo i s pozemkem má rozlohu 21 tisíc metrů čtverečních a obsahuje 9 ložnic a 18 koupelen. K dispozici je samostatný dům pro hosty, kino, lázně, posilovna, kadeřnictví, kulečník a bar. Je zde bazén se 3 vodopády, 2 jacuzzi, tobogán, plavecký bar, soukromá jeskyně, jezírko, ohniště a gril.

Zdroj: Profimedia, LA Times