Zdroj: Pexels

Jednou z nejčastějších činností v péči o domácí mazlíčky je kromě stříhání drápků i pravidelné odčervování psů. Proč je to tak důležité, jak často odčervovat a jaké mohou být vedlejší účinky?

Odčervovat psy tabletami, které je zbaví vnitřních parazitů, není psanou povinností páníčků, jako třeba očkování. Abyste však měli svého pejska zdravého, je důležité odčervování provádět pravidelně, a to ať už jste u něj parazity objevili, či nikoliv. Paraziti čekají na vašeho psa téměř na každém kroku. Může s nimi přijít do kontaktu i během pravidelné procházky. Mezi největší hrozby patří infikovaní psi, cizí exkrementy či hlodavci.

Infekce si ze začátku nemusíte ani všimnout. Pes totiž nevykazuje žádné známky onemocnění. Časem ale červi v těle narůstají a způsobují velké problémy na zdraví psa. Pokud ho tedy nebudete pravidelně odčervovat, může se u něj vyvinout silná nákaza, kterou se mohou nakazit ostatní zvířata i lidé. Ohrožení jsou zejména malé děti a osoby s oslabenou imunitou.

Pokud u psa proběhne silná nákaza, může nemoc přenést i na lidi Autor: Unsplash

Jak poznat, že je pes nakažený?

Nejčastější příznaky nakažení parazity jsou úbytek hmotnosti psa, zvracení, průjem, anémie a v nejhorším případě ucpání střevních a žlučových cest, při kterém může dojít i k úmrtí. Bohužel pouhým okem nezjistíte, jestli se v trusu vašeho mazlíčka nacházejí červy. Pes vylučuje pouze vajíčka nebo larvy, které nejsou pouhým okem viditelné.

Jak často odčervovat psa?

Majitelé psů si často myslí, že psa stačí odčervit jednou za půl roku. To je ale mylná představa. Odčervovat by se mělo každé 3 měsíce. Samozřejmě ale záleží i na typu plemene, velikosti a věku psa. Odčervení štěňat se provádí každých 14 dní od narození až do věku 12 týdnů. Vždy je ale vhodné konzultovat četnost odčervování, ať už u dospělého psa nebo štěněte, s veterinářem.

Kde koupit tablety na odčervení psa a jaké jsou možnosti?

Odčervovat můžete různými přípravky. Vybrat tak můžete vhodný typ, který bude vašemu pejskovi lépe vyhovovat. Nejčastějším způsobem, jak odčervit psa, jsou tablety na odčervení. Prodávají se buď klasické nebo ochucené. Ty ochucené se často vyrábí i ve tvaru oblíbených pamlsků, které psy více lákají. Dalším typem je pasta na odčervení. Ta je vhodná zejména pro štěňata, březí nebo kojící feny. Odčervovací pasta se aplikuje přímo do tlamy, nejlépe na kořen jazyka nebo horní patro. Přípravky na odčervení psa zakoupíte u svého veterináře, ale i v lékárnách či chovatelských potřebách.

Odčervovací tablety se vyrábí i ochucené a ve tvaru oblíbených pamlsků Autor: Unsplash

Vedlejší účinky po odčervení psa

Někdy se může u pejska objevit nežádoucí reakce na odčervení. Nejčastěji je to zvracení či průjem. Doporučuje se tedy při odčervení podávat i probiotika, která rozdrážděný žaludek napraví. Pokud problémy přetrvávají déle než 2 dny, neváhejte navštívit svého veterináře.

Zdroj: ireceptar.cz, mazlicci.cz