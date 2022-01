Zdroj: Shutterstock

Nemusíte být znalec všehomíra, ale pokud vám chutnají koktejly, vyplatí se alespoň trochu vyznat ve skle, v nichž se podávají. Třeba abyste sami věděli, do čeho je doma namíchat.

Zjednodušeně se dají sklenice na koktejly rozdělit do dvou skupin, na takzvané dlouhé a krátké míchané drinky. Až na výjimky jsou sklenice průhledné, nicméně můžou mít třeba ozdobné gravírování. Barvu má obstarat samotný nápoj. U jednotlivých typů uvádíme orientační objem.

Longovky má každý

Sklenice typu highball (setkáte se i s počeštělým názvem longovka) jsou vhodné na dlouhé drinky. Zpravidla mají tvar válce, případně se směrem nahoru mírně zužují, či naopak rozšiřují. Můžou, ale nemusí mít silné dno. Jejich objem se pohybuje od 250 ml do 450 ml a poměr nealkoholické složky je vyšší než alkoholické. Jim podobné jsou sklenice zvané collins.

Longovky má doma patrně každý, běžně se používají i na nealkoholické nápoje.

Tipy na drinky: Mojito, Tequila Sunrise, Cuba Libre, Gin Fizz

Baculky na krátké nožce

Hurricane je dalším typem sklenic na dlouhé drinky. Název vám třeba nic neřekne, ale určitě je znáte. Tvarem můžou někomu připomínat prodloužený květ rozvinutého tulipánu, jak jsme se ho kdysi učili kreslit ve škole. Nahoře se rozšiřuje a je posazený na silné nízké nožce. Tyto sklenice pojmou asi 400 až 550 ml.

Tipy na drinky: Piña Colada, Sex on the Beach

Zleva: sklenice typu highball, na Margaritu, klasická koktejlová (na martini) a flétna Autor: Shutterstock

Nejen na martini

Do skleniček, jež vypadají jako široce otevřené písmeno V, stojící na delší štíhlé nožce, jsme si dříve nalévali cinzano nebo martini. Pro někoho je právě tento typ skla tou největší koktejlovou klasikou. Může mít objem asi 100 až 250 ml.

Tipy na drinky: Cosmopolitan, Manhattan, Daiquiri

Inspirace sektem

Stále oblíbené bublinky se dříve nalévaly i do sklenic typu miska, širokého kalíšku na delší nožce. Což se už nedoporučuje, nicméně tyhle sklenice doma využijete třeba na zmrzlinové poháry. Nebo na některé krátké koktejly. Mnohdy nabízí obsah asi 150 až 250 ml.

V domácím koktejl baru využijete také sklenice typu flétna, jež představují vhodnější formu pro sekty, jde o úzký podlouhlý kalíšek na delší nožce.

Tipy na drinky: do misky opět třeba Daiquiri, Manhattan, do flétny vše na bázi šumivých vín

Margarita je atypická

Její design údajně vychází z tvaru kaktusu. V každém případě jde o dvoustupňovou sklenici, každý stupeň o jiném průměru, na delší štíhlé nožce. Okraj je tvarovaný tak, aby se na něm dala snadno vytvořit solná krusta, objem bývá asi 250 až 350 ml. Tipy na drinky nenabízíme, do Margarity patří hlavně Margarita.

Prostě whiskovka

I když se setkáte také s názvy jako Old Fashioned nebo lowball, stačí říct jednoduše whiskovka a hned víte, o čem se bavíme. Tyto sklenice jsou většinou silnostěnné, se silným dnem, orientačně se jejich objem pohybuje kolem 300 ml. Podobně jako longovky se doma nezřídka používají i na nealko.

Tipy na drinky: Old Fashioned, Negroni, Penicilin

Old Fashioned je název drinku i sklenice, v níž se podává Autor: Shutterstock

Na jeden doušek

Koktejly zvané shooters jsou krátké drinky na jeden lok, proto se také skleničky pro ně určené lidově označují jako panákovky. Zpravidla mají silné dno a tenké stěny, orientační objem je asi 50 až 100 ml.

Tipy na drinky: Chupito, „zapálený vrstvený panák" B52

S ledem, nebo bez něj

Často se setkáte s názorem, že do sklenic na nožce patří koktejly bez ledu a do sklenic s plochým dnem ty s ledem. Nicméně mnoho koktejlů se dělá tak i tak, proto byste se tím doma neměli nechat příliš svazovat.



Zdroj: Plnasklenice.cz, Sklenenyshop.cz