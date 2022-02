Zdroj: Shutterstock

Smrky byly vyšlechtěné do mnoha různých podob, proto si z nich vybere každý, dokonce i majitelé malých zahrádek. Ani pěstování není nijak obtížné, jde o skromné dřeviny.

Desítky možností

Když se řekne smrk, možná se zaleknete toho, že by na zahradě po mnoha letech vyrostla obrovská dřevina. Nemusí to tak být vždy. Existují sice tradiční velikáni, ale také méně vzrůstné jehličnany nebo i zakrslé variace dorůstající například 1 až 2 metrů. A na některé kultivary ani nebudete pohlížet se zakloněnou hlavou. Nabídka je opravdu pestrá také ohledně barvy a velikosti jehličí nebo šišek a rovněž tvaru stromu (kuželovitý, kulovitý, převislý, půdopokryvný…).

Kde se vzal

Rod smrků (Picea) se hezky rozprostřel po světě zejména v mírném a studeném pásmu. Původně pochází z Evropy, Asie a Severní Ameriky, dobře se mu daří také v opravdu chladných oblastech. Chcete zajímavost? Například v Číně roste necelá dvacítka druhů smrků, kdežto v Evropě jsou původní jen dva a v naší republice pouze jeden. Bavíme se o smrku ztepilém.

Také smrk ztepilý vyniká velkou variabilitou Autor: Shutterstock

Pěstební podmínky

Skromné smrky se umí hodně přizpůsobit, přežijí v téměř jakékoliv půdě a dalo by se říci, že snesou skoro všechno. Třeba i sucho, ale pravidelné zavlažování jim samozřejmě bude více svědčit. Nejlépe se jim daří v zeminách neutrálních až mírně kyselých, vlhkých a provzdušněných. Většina zástupců rodu Picea potřebuje slunečné stanoviště a je mrazuvzdorná. Některé kultivary jsou určené pro pěstování v nádobách.

Evropské druhy

Smrk ztepilý určitě znáte, v přírodě dorůstá do výšky asi 50 až 70 metrů, má mohutný kmen a kuželovitou korunu. V zahradách se často vysazují zakrslé či keřovité formy, ostatně právě ze smrku ztepilého se vyšlechtilo údajně více než 300 kultivarů.

Mezi dekorativní jehličnany patří kromě jiných také kultivary smrku omorika (pochází z Balkánu). Tento smrk dorůstá asi do 50 metrů. Slovy teenagerů jde o sexy strom, je totiž krásně štíhlý. Zaujmou rovněž fialově zbarvené šišky, které se v čase proměňují ve světlejší hnědou.

Další možnosti

Zkuste také kultivary smrku pichlavého, některé překvapí modrošedým a v době rašení téměř stříbrným jehličím, případně tvarem koruny připomínajícím sloup. Patří mezi velice oblíbené druhy. Kdybyste chtěli pomaleji rostoucí jehličnan, zaměřte svou pozornost na smrk sivý, řadí se do skupiny středně vysokých dřevin. Určitě najdete také zástupce vhodné na menší zahrady a stejně tak i kultivary vhodné na skalky. Půvabný je rovněž smrk sitka, který v přírodě patří mezi nejvyšší jehličnany. Netřeba se obávat, že by na vaší zahradě za mnoho let vyrostl třeba devadesátimetrový obr. Kdepak, prodává se dokonce i kultivar, který v dospělosti bude mít sotva metr.

V neskutečné záplavě pichlavých možností se nejlépe zorientujete, když zajdete do některého velkého zahradnictví nebo lesoškolky.

Zdroj: iReceptář.cz, Okrasnéstromy.cz