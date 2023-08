Zdroj: shutterstock

Sedavý životní styl, špatná pracovní pozice a stres jsou často příčinou nekonečné bolesti krku. Naučte se, jak rychle napravit špatné držení krku a vrátit se zpět do hry s naším krátkým, ale intenzivním průvodcem. Ať už jste šampion v nesprávném držení těla, nebo vás občas chytne migréna, máme tu pro vás řešení!

Život v 21. století může být pro náš krk náročný. Dlouhé hodiny strávené před počítačem, čtení závratného množství e-mailů a skládání precizních postav v Minecraftu – to vše může způsobit, že se naše držení těla začne podobat zavazadlu po několika hodinách na letištní pásce. Ale nezoufejte, máme tu pro vás několik tipů, jak rychle napravit špatné držení krku.

Jak srovnat držení těla?

První krok k rychlé opravě držení krku je nastavit správné držení těla. Hlava by měla být vyrovnána přímo nad rameny, ramena by měla být usazená dolů a záda rovně s mírně zapojenými břišními svaly. Chce to trochu cviku, ale měli byste se tak cítit přirozeně a pohodlně. Takže kdykoli budete mít pocit, že se vám hřbet začíná prohýbat, vzpomeňte si na tuto malou úpravu a postavte se rovně!

Jak rychle odblokovat krk?

Začněte s jednoduchým pohybem, který by mohl být označen jako „ne, ne, ne, ano, ano, ano“. Otočte hlavou doleva a doprava, jako byste říkali „ne“, a pak přikyvujte, jako byste říkali „ano“. Tento cvik rozpohybuje svaly a klouby v krku a pomáhá uvolnit napětí. Pro větší efekt zkuste tento cvik provést, zatímco sedíte rovně na židli a nohy máte pevně na zemi.

Jak rychle uvolnit krční páteř?

Pokud chcete jít dál, můžete vyzkoušet některé cviky na protažení krční páteře. Představte si, že máte na hlavě korunu a snažíte se ji vytáhnout co nejvýše. Tento cvik pomáhá prodloužit krční páteř a přináší okamžitou úlevu. A vždy si pamatujte - pokud cvičíte s úsměvem na tváři, je to o to efektivnější!

Co pomáhá na bolest šíje?

Kromě těchto cviků může pomoci i pravidelný odpočinek, uvolňování svalů a cvičení jako jóga nebo pilates. Také je dobré mít ergonomické pracovní prostředí, kde můžete střídat sezení a stání. Pokud máte možnost, nastavte si každých 30 minut budík a udělejte mezi sezením pár dřepů nebo kliků. A samozřejmě, nezapomínejte na hydrataci – tak jako vaše rostlina na pracovním stole potřebuje pravidelné zalévání, tak i váš krk potřebuje dostatek vody. A když už všechno selže, je tu vždy dobrá stará klasika – teplo a led nebo profesionální masáž.

Zkrátka, když jde o špatné držení krku, měli byste mít na paměti jednu věc - je to sprint, ne maraton. Takže si záda vzpřimte, svaly uvolněte a vrhněte se na to s energií, kterou by obdivoval i Usain Bolt. Vzpřímený život je hned za rohem!

