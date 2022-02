Zdroj: DesignBuy

Svátek svatého Valentýna je za dveřmi a kdo má někoho rád, tak mu to jistě dá najevo. Hezkých dekorací nebo praktických doplňků do bytu s motivem srdce či v jeho tvaru je všude dost, vybírejte.

Někdy v běhu každodenních povinností ani nevnímáme, s kým jsme vlastně na světě, kdo nám zpříjemňuje život. Berte oslavu svátku svatého Valentýna jako hezkou příležitost naznačit někomu blízkému, jak moc vám na něm záleží. Věk ani pohlaví nehraje roli!

Ještě více lásky

Nejvíce lásky prochází žaludkem, proto se motivy srdce často objevují na čistě praktických předmětech do kuchyně. Poslouží delší čas a kdykoliv je vezmete do ruky, vzpomenete si, od koho je máte. Stejně tak se můžete do srdce doslova schoulit. Jste zimomřiví? Pořiďte si novou deku nebo povlečení na postel. Máte pocit, že lásku nikde nevidíte? Zrcadlo s rámem ve tvaru srdce vám napoví. Na lásku si dokonce můžete i posvítit. Nebo se na ni jen dívat, od toho zase slouží interiérové dekorace.