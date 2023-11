Zdroj: DOOGEE

Hledáte telefon, který bude výkonným pomocníkem na stavbě, v dílně, na procházce městem nebo na výletech do přírody? Oceníte odolnost, dlouhou výdrž na jedno nabití, rychlé dobíjení, funkce termokamery, kvalitní fotoaparát i s nočním režimem? Tak o jednom takovém něco víme.

Některé telefony se zlomí i v kapse u kalhot, jiné se poškodí po pádu na zem jen z několika centimetrů. Půjčíte je na chvíli dítěti a pak se divíte, že mají poškrábaný displej. Jindy se třeba neopatrně ohnete, telefon vám vypadne z kapsy u košile nebo z batohu a pád prostě nepřežije.

Takové typy telefonů zná většina z nás. Jsou krásné na stole a v ruce, mají spoustu vychytávek, můžete se s nimi chlubit přátelům. Jen toho moc nevydrží. Do dílny, do auta nebo na stavbu je musíte ukládat do speciálního obalu, aby jim prach nebo voda neublížily...

Do nevlídného prostředí

Na druhé straně existují telefony, kterým prach, škrábance, kapky vody ani ponoření do několika metrů nevadí. Jsou totiž na podobné nevlídné zacházení zvyklé, protože jejich tvůrci s jejich využitím v podobných podmínkách počítají.

Jedním z nich, je obrněný telefon DOOGEE V31 GT s termokamerou, nejvyšším stupněm odolnosti proti vodě a prachu, masivní kapacitou baterie a integrovanou termokamerou, která jej odlišuje od drtivé většiny běžné i odolné konkurence.

Většina výrobců v mobilním světě ty nejlepší produkty označuje jako vlajkovou loď. DOOGEE jde v tomhle popisu o kousek dál a po právu přisuzuje modelu V31 GT přídomek vlajková bitevní loď.

Odolný telefon s termokamerou Doogee V31 GT Autor: DOOGEE

Telefon je určen pro práci v nevlídných a nehostinných podmínkách a místě. Na stavbě, v dílně, v kempu, na outdoorové vycházce. Všude tam vysokou odolnost oceníte. Pád nevadí, ponoření do vody také ne.

Termokamera se hodí

DOOGEE V31 GT nabízí zajímavou sestavu fotoaparátů, dokáže fotit v běžných i horších světelných podmínkách, pro které je připraven noční režim. Zadní straně telefonu dominuje sestava čoček, která zahrnuje fotoaparát SONY IMX766 s trojicí snímačů (50Mpx, 24Mpx a 8Mpx). Fotografickou výbavu doplňuje přední 32Mpx kamera pro videohovory a autoportréty.

Jeho hlavním trumfem ve srovnání s konkurencí je integrovaná termokamera. Tato funkce přináší obrovskou škálu využití od ryze praktických, jako je například kontrola funkčnosti tepelné izolace nebo hlídání provozní teploty strojů, až po volnočasové – možnost vidět ve tmě jistě ocení nejeden táborník, myslivec nebo fanoušek airsoftu. Kamera funguje prostřednictvím nativní aplikace v telefonu, ovládá se stejně jako běžný fotoaparát a lze přes ni pořizovat snímky i videa.

Vysoká odolnost

Telefon nabízí špičkovou odolnost a nezklame své uživatele ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Zařízení splňuje úroveň krytí IP68 (naprostá odolnost vůči prachu a ponoření do vody až do hloubky 3 metrů) a IP69K, která garantuje odolnost vůči vysokotlakým proudům horké vody. Toto označení odolnosti se používá pro těžkou kolovou techniku vyžadující agresivní mytí, například míchačky betonu nebo důlní vozidla!

Odolný telefon s termokamerou Doogee V31 GT Autor: DOOGEE

Bytelný kryt telefonu splňuje certifikaci MIL-STD-810H, která zaručuje odolnost proti pádu na všechny strany, rohy a hrany. Baterie nabízí velmi vysokou kapacitu 10 800 mAh, takže telefon vydrží v terénu bez možností dobití i několik dní. Navíc může v případě potřeby posloužit jako powerbanka pro dobíjení dalších zařízení. Pro rychlé získání energie telefon podporuje 66W nabíjení, aby se i jeho obří baterie dala rychle dobít bez delšího zdržení.

Výkon a výbava

DOOGEE V31 GT disponuje velkým IPS displejem s 6,58” úhlopříčkou a rozlišením FHD+. Výkon zajišťuje osmijádrový 6nm procesor MediaTek Dimensity 1080 podporovaný 12GB operační pamětí s možností rozšíření o dalších 8 GB a 256GB úložištěm, rovněž s možností rozšíření až o 2 TB.

Telefon je vybaven dvojicí stereofonních reproduktorů a čtečkou otisků prstů, lze jej odemykat obličejem a ovládat pomocí gest. Potěší podpora NFC například pro bezdrátové platby, stejně jako vlastní tlačítko s uživatelským přiřazením funkce. Samozřejmostí je pak podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a standardních satelitních navigačních služeb.

Telefon má rozměry 178,5 × 83,1 × 17,9 mm, váží 390 gramů a využívá operační systém Android 13. Z jeho zajímavé výbavy můžeme jmenovat ještě čtečku otisků prstů, akcelerometr, magnetický kompas, gyroskop, svítilnu a senzor přiblížení. Navigace využívají služby GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.

Ve světě je telefon nabízen v několika barevných variantách. Na českém a slovenském trhu je zatím dostupný ve stříbrném provedení a stojí 14 990 Kč. V podobné cenové relaci si můžete koupit také UleFone Power Armor 18T nebo 19T.

Na trhu je v současné době o něco levnější UleFone Armor 11T 5G za 10 860 Kč. Za pár týdnů (ale jistě do Vánoc) se má objevit i nový Oukitel WP21 s cenovkou kolem 11 400 Kč nebo dražší UleFone Power Armor 18T Ultra za necelých 16 tisíc korun. Pokud nechcete překročit hranici 10 000 Kč, pak se podívejte třeba na iGET Blackview GBV9800 Pro Thermo za 8 490 Kč.

Zdroj: Dům & Zahrada, DOOGEE