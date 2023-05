Zdroj: Robert Žákovič

„Klientovo zadání bylo standardní,“ říká Ing. arch. Martin Rezek, který je spolu s Ing. arch. Tomášem Stránským autorem návrhu i projektu. „Přál si nepodsklepený dvoupodlažní zděný dům s plochou střechou a s třídílnou dispozicí: v přízemí vstup, společné obytné prostory, samostatnou pracovnu, malé hygienické zázemí, technické a úložné místnosti. V prvním patře tři ložnice se šatnami a společnou prostornou koupelnou. A garáž jako součást domu.“

Skoro u plotu

Vzhledem k okolní zástavbě architekti umístili dům s výrazným obdélníkovým půdorysem co nejvíc do severní části zahrady (cca tři metry od hranice pozemku). Kvůli mírně svažitému terénu bylo třeba budovu částečně zahloubit. Tím je v souladu s okolní zástavbou, nepřevyšuje ji. Aby stavba nepůsobila mohutně, rozčlenili architekti její hmotu: vytváří kryté venkovní plochy a stíní velké prosklené plochy propojující zahradu na jižní a západní straně s interiérem v přízemí. „Výrazné horizontality jsme dosáhli dvěma prvky: jednak ustupujícím druhým podlažím, kterým se výška domu opticky snižuje, a jednak strukturovanou fasádou,“ vysvětlují autoři, „kde jsme poprvé kombinovali vlnitý hliníkový plech Lindab (tvoří vnější prstenec) se šedou omítkou na ustupujících plochách. Použití dvou odstínů má logiku: tmavší šedá sjednocuje okenní otvory do větších celků, ostatní fasády jsou světlejší.“

Dům z ulice Autor: Robert Žákovič

Zeleň na přidanou

I když zahrada není přehnaně velká, zeleně je dost. Na jižní a západní straně domu jsou dřevěné terasy se vstupem prosklenými dveřmi do interiéru. Větší část zahrady je směrem do ulice, ale díky vtipně řešenému oplocení, promyšlené výsadbě (starý vzrostlý ořech zůstal zachován) a herním prvkům poskytuje příjemné útočiště dětem i dospělým. Abychom byli úplně přesní, architekti přidali zelený bonus: střechu porostlou extenzívní vegetací v úrovni parapetů ložnicových oken.

Barevná čtveřice

Dům plný denního světla umocňuje bílá výmalba a bílé dveře. Všude na podlahách je marmoleum (s výjimkou koupelen s keramickou dlažbou): v přízemí šedé, ve druhém podlaží žluté včetně křivočarého schodiště (bez podest). „Tento typ je prostorově nejúspornější a my neměli na vybranou. Zato jsme prostor pod schody využili jako úklidovou komoru,“ vysvětluje architekt Rezek. Vestavěný nábytek (bílý lak, dubová dýha) počínaje šatníkem a botníkem v zádveří přes kuchyňskou linku až po šatny u ložnic je vyrobený na zakázku podle návrhu architektů. V domě je několik nenápadných, leč užitečných detailů. Například „sokl“ pod umyvadly v koupelně ve 2. NP má odklopné víko, které kryje shoz na špinavé prádlo. Oblý roh ložnice není hold funkcionalismu, ale zlepšuje dennímu světlu přístup do chodby a na schodiště. V celém domě je podlahové topení, k tepelné pohodě v přízemí přispívá krbová vložka.

Projektant: Ing. arch. Tomáš Stránský, Ing. arch. Martin Rezek

Dodavatel: Generální Pragostav

Zastavěná plocha: 150 m 2

Užitná plocha: 188 m 2

Konstrukční systém: Zděný

Střešní krytina: PROTAN (měkčené PVC)

Fasáda: Akrylát a vlnitý plech Lindab

Zateplení: polystyren

Okna: Hliníková s trojskly

Vnitřní dveře: Polodrážkové voštinové CPL, bílé

Podlahy: marmoleum

Vytápění: podlahové topení, plynový kondenzační kotel a krbová vložka

Energetická náročnost: B

