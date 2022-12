Zdroj: shutterstock

Šťovík je vysoký 15 cm, roste v trsech a má velmi tenké stonky. Na konci bývá květ. Typické jsou jeho listy – srdíčka ve tvaru trojlístku. Šťovík kvete v lese, obzvláště v místech, kde nesvítí slunce. Najdete ho v lesích smíšených. Často vytváří rozsáhlé koberce a vy si ho můžete nasbírat, co hrdlo ráčí.

Na co použít šťovík v kuchyni?

Lístky se skvěle hodí do salátů, ale jen malé množství, ať salát není příliš kyselý. Pěkně funguje i jako ozdoba hlavních jídel typu rizoto, těstoviny, nákypy. Možná vás to překvapí, ale jako dekorace se hodí i na poháry, dorty a podobně. Dá se vhodit i do sklenice s vodou.

Léčivé účinky

Pokud si připravíte čaj, pak dva šálky denně dokáží účinně ulevit od pálení žáhy. Stejně tak fungují jako podpůrná léčba při poruchách trávení, případně oslabení jater. Dokonce může pomoci při kožních potížích, žloutence nebo zánětech ledvin.

Pokud šťavel zkombinujete s řebříčkem, vytvoříte skvělou kombinaci na léčbu Parkinsonovy choroby. Toto ale raději diskutujte s lékařem.

Čaj vyrábějte z čerstvé rostliny, nikoli ze sušené. Dávkování je asi jedna polévková lžíce na půl litru horké vody.

