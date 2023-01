Zdroj: shutterstock

Bylinky mají neskutečnou sílu pro naše zdraví a pomohou ulevit při různých nemocech. Je však nutné vědět, které využít a kdy. Poradíme několik zaručených receptů, jak zatočit se zahleněnými průduškami.

Uvařte si domácí sirup a bylinné čaje

Jsou chutné, a přitom účinné. Léčbě zahleněných průdušek pomůžete pitím zázvorového, bezinkového nebo mátového čaje a inhalací odvaru z heřmánku nebo mateřídoušky. Do 2 litrů ohřáté vody přidejte 2 hrsti mateřídoušky. Nakloňte se nad mísu s ručníkem přes hlavu a inhalujte. Právě vdechování teplé páry vám usnadní vykašlávání a předejdete zánětům.

Vyrobit si můžete i domácí sirup z medu, jablečného octa, drceného pepře a zázvoru. Užívat jej mohou i děti.

Pomůže cibule s medem

Pláč při loupání cibule se vám po tomto receptu změní v úsměv na tváři. Je to historicky osvědčené, nejedna babička dávala svým dětem a vnoučatům cibuli s medem, dost možná i vám. Co budete potřebovat? Tři celé cibule, tři lžičky medu a sklenici mléka. Cibule upečte v troubě, poté rozmixujte s medem a přidejte horké mléko. Tento nápoj pijte dva týdny před spaním. Sice si příliš nepochutnáte, účinek ale stojí za to.

Podívejte, jak na vymakaný cibulový čaj:

Obklad z křene a medu

Na onemocnění průdušek se osvědčeným receptem stal také nastrouhaný křen s medem. Usnadní vykašlávání i dýchání. Aplikovat jej můžete ve formě obkladu, který přiložíte na prsa a následně přikryjete ručníkem. Užívat tuto kombinaci lze i vnitřně – 3x denně jednu čajovou lžičku, ideálně ráno před snídaní, po obědě a před spaním.

Nezapomeňte také na pravidelný přísun vitaminů. Do svého jídelníčku proto zařaďte co nejvíce ovoce a zeleniny. Podporujte imunitu přes celý rok – pravidelně se otužujte a pohybujte.

Zdroj: ireceptar.cz, alternativnimedicina.cz, bylinkyprovsechny.cz