Zdroj: Shutterstock

Tavnou pistoli asi všichni znáte – vložíte do ní plastovou tyčinku, zmáčknete spoušť a můžete lepit dřevo, papír, kůži, keramiku… Jednotlivé modely tavných pistolí se však od sebe liší. Otázka tedy zní, jak vybrat ten nejlepší model tavné pistole?

Přestože se vám může zdát, že tavné pistole se od sebe navzájem nijak neliší, je to jen zdání. Při jejich výběru sice nemusíte porovnávat tolik parametrů, jako třeba při nákupu pračky, ale přece jen nějaké rozdíly tu jsou. Mezi ně například patří doba náhřevu. Tento údaj vám prozradí, jak dlouho budete čekat, než můžete začít s pistolí pracovat. Většinou to bývá kolem tří minut, ale na trhu jsou i pistole, které se nahřívají kratší dobu, nebo naopak déle.

Klíčový údaj: teplota tavení

Kromě doby náhřevu se jednotlivé typy liší v teplotě tavení, která se pohybuje v rozmezí od 110º C až po 200 ºC. Ty nízkoteplotní modely se používají spíše k výrobě dekorací, ty vysokoteplotní snadno spojí i těžší materiály, takže je ocení i zkušení domácí kutilové.

Přestřelka lepicích pistolí - nejlepší možnosti

Jak vlastně tavná pistole funguje?

Princip práce tavných pistolí spočívá ve vložení lepicích tyčinek do tavné pistole. Po zapnutí pistole se tato tyčinka uvnitř vlivem vysoké teploty roztaví. Stlačením páčky pak taveninu vytlačíte do trysky a nanesete ji na určené místo. Lepicí tyčinky jsou k dostání nejen v různých průměrech a délkách, ale i barevných odstínech. Nejpoužívanější jsou ty klasické, průhledné, ale pokud se pustíte do náročnější dekorace, můžete použít i tyčinky jinak zbarvené, či v případě extravagantnějších projektů i tyčinky s flitry.

Už se nemusíte zlobit s elektrickým kabelem

Tavné pistole bývají nejčastěji elektrické, takže jste při práci závislí na délce přívodního kabelu a blízkosti zásuvky. A to často bývá kámen úrazu. Zásuvka je špatně dostupná, zatímco elektrický kabel je krátký a nedosáhne tam, kam potřebujete. Skvělým řešením je pak tavná pistole akumulátorová. Jednoduše ji jen předem nabijete, a pak s ní můžete pracovat bez omezení kabelem doma i venku. Komfort a bezpečnost při práci vám zajistí přídavný stojánek, na který můžete pistoli během práce odkládat.

Pomocník do dílny i domácnosti

Tavné pistole mají široké využití, což potěší nejen domácí kutily, ale i hospodyňky, šikovné maminky i děti a všechny kreativce. Využijete je při lepení různých spojů, třeba při výrobě jarních a velikonočních dekorací. Budou se vám hodit ale i při běžných opravách rozličných předmětů v domácnosti. Bez potíží s nimi totiž spojíte různorodé materiály, jako jsou dřevo, papír, keramika, korek, kůže, sklo, plast nebo třeba textil.

