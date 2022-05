Zdroj: Rowenta

Před lety jsme měli doma robotický vysavač nejmenované značky. Jeho práce byla těžká. Nemáme psy ani kočky, ale stačí manželka s vlasy pevnými, že na nich kadeřníci tupí nůžky, a dlouhými 75 cm. Ty dokázaly původního Robíka (tak jsme ho tehdy pojmenovali) během několika měsíců totálně odrovnat.

Ahoj Robíku

Uběhla spousta let, kdy jsme robotický vysavač nechtěli. Měli jsme postupně dvě děti a s jejich poleháváním po zemi a hračkami všude po bytě to prostě nešlo. Teď už jsou celkem velké a nám domů přišla velká krabice s nápisem Rowenta X-Plorer Serie 95. Takže „Ahoj Robíku! Budeš mít pernou šichtu.“

Jde o klasický robotický vysavač, tedy velký kruhový stroj s dvojicí (!) bočních kartáčů a jedním centrálním. Boční kartáče naženou nepořádek pod stroj, kde se do něj opře hlavní kartáč a ten ho pošle do nádobky na prach. Nic nového.

Jenže je tu několik inovací. Předně malý vystouplý kousek nad profil stroje. V něm je laserový zaměřovač, který perfektně dokáže detekovat celou místnost. Druhou je modrá patka s mopem. Ani jedno jsme kdysi neměli. Náš původní stroj jen vysával a navádění měl pitomoučkým narážením do překážek, kdy se někdy zdálo, že hodlá spáchat sebevraždu.

Aplikace

Součástí stroje je aplikace do mobilu. Po stažení se snadno spáruje stroj s domácí wi-fi a zábava může začít. První vyjetí po nabití stroje by mělo být ve volném prostoru. To znamená všechno nahoru a nechat stroj po celém bytě řádit. Laser namapuje všechna zákoutí, každý pokoj i překážku. Uloží do paměti a pak vytvoří mapu. Tu rozdělí na jednotlivé sektory (pokoje) a nabídne majiteli jejich editaci. Lze upravovat názvy, zakázat zóny (já například zakázal jezdit pod křesla Poäng, na jejichž nohou uvízne), určit, kde má mopovat a kde ne apod.

Pak lze už posílat Robíka buď na kompletní úklid celého bytu, nebo jen do jednotlivých místností, určených zón nebo na vysání nějakého místa, které je hodně zašpiněné. U nás to nejčastěji představovalo práci kolem kuchyňské linky a pod jídelním stolem.

Aplikace v mobilu je jednoduchá, funkční a hlavně je česky! Autor: Jan Čech

Jezdí! Funguje!

A Robík jezdil. A fungoval. A krásně vysával. A mopoval. A když jsem si usmyslel, tak jel tam, kam jsem chtěl já. A neblbnul jako jeho předchůdce. Sice stále bourá do nábytku, ale jen lehce, protože o něm ví a oťukáváním se jen ujišťuje o jeho mezích. V aplikaci je vidět, kde jede, kde už byl a kde má ještě prostor na umytí. Také je tu doba jízdy, uklizená plocha a stav nabití. Máme byt o 80 m2 podlahové plochy. Zastavěním skříněmi, židlemi, stoly apod. se výrazně snižuje a pak ještě zakázanými zónami se sníží na celkových 56 m2. Na jedno vyjetí zvládne naplnit nádobku na prach a nádobku s vodou vyprázdnit. Bylo by lepší, kdybych ke konci trochu vody přidal, ale ve výsledku to nakonec stačí.

To je horší

Co na něm nefunguje? No tak v nabídce jsou třeba tři kartáče. Ani jeden není na ty dlouhatánské vlasy ideální. Ten gumový, ze kterého jdou nejlépe sundat, je zase stahuje ke stranám a namotávají se na osičky. Ještě že se ložiska dají odpojit a vlasy sundat.

Taky se občas nestačím divit, když začne vysávat. To vypustí do mopu hromadu vody a zůstávají za ním louže.

Poslední, nepravidelný úkaz je spojen se zvýšeným výkonem. Když se někde zasekne, začne nahlas vysávat, aby na sebe upozornil. Jenže občas se to stane i v místě, kde zaseklý není. O pravidelnosti nemůže být řeč, stejně jako jsem nevypozoroval, při jaké příležitosti se to děje.

Výsledek?

Popravdě řečeno – těch víc než deset let mezi Robíkem I a Robíkem II je opravdu znát. Laserové ohledávání prostoru je super věc a ta mapa…! Vysavač u nás nejezdil v pravidelných intervalech. Na to máme po zemi neustále moc věcí. Ale ta možnost ho vyloženě cíleně vypustit na místo, kde je zapotřebí uklidit, je úžasná. Vzpomínám si, jak jsem seděl u stolu s odpolední kávou, vzal jsem do ruky mobil a během chvíle jel uklidit kolem kuchyňské linky, kde zůstal po výrobě kynutých knedlíků nepořádek. Za chvíli byl zpátky a kuchyně se leskla. Kdyby ještě tak uměl uklidit nádobí do myčky a zase ho z ní vyndat!