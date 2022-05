Zdroj: makro

Grilování je radost, zábava i záminka k setkávání. Každý si může vybrat, co by chtěl dostat na talíř. Přesto se zdá, že z mnoha druhů mas aktuálně vítězí vepřové a jednoznačnou favoritkou je krkovice, šťavnatá a finančně dostupná.

Grilování prakticky

Před grilováním přetřete rošt hadříkem, na který kápnete trochu oleje. Zbavíte se malých spálenin z minula, současně grilovací plochu trochu omastíte, suroviny se nebudou připékat. A ani při velké grilovačce není vhodné plochu grilu zaplnit do posledního centimetru. Nechte si prostor na manipulaci.

Co ještě doporučuje Petr Stádník, šéfkuchař makro akademie? Maso bez marinády omyjte a osušte, nyní nesolte, mohlo by se kvůli ní přichytávat na grilovací plochu. Na ni ho pokládejte směrem od sebe dozadu, je to bezpečnější pro vaše ruce. Pro manipulaci s ním používejte kleštičky. Až bude hotové, postavte plátky kolmo na okraj grilu, kde jste si nechali prostor. Dogrilují se i z boků, než budou hotové i další, současně si udržují teplotu. Pro finální dochucení nalijte do misky trochu oleje, přidejte sůl, pepř či jiné koření a v této směsi maso obalte. Držte se doporučení „obalit“, maso v oleji „nekoupejte“.

Šikovná vychytávka: hotové plátky masa postavte kolmo na bok grilu. Okraje se dopečou a maso chvíli počká v teple, než dogrilujete ostatní kusy. Autor: Makro

Marinovaná vepřová krkovice s vynikajícím zeleninovým doprovodem a houbami

Suroviny: 1500 g vepřové krkovice naložené v marinádě rubiera

Na zelí: 1000 g bílého špičatého zelí, 3 g kamenné soli, 5 g rostlinného oleje, 50 g másla

Další zelenina a houby: 300 g žluté cibule, 500 g čerstvé červené řepy, 750 g dýně Hokkaido, 250 g čerstvé kapusty, 50 g másla, 25 g kamenné soli, 150 g rostlinného oleje, 400 g portobello žampionů, 50 g másla, 5 g čerstvého tymiánu, 0,5 g mořské soli, případně i MCH pepřový dresink

Postup: Maso vyndejte asi hodinu před grilováním z ledničky, nechte okapat přebytečnou marinádu. Právě hodinu budete potřebovat k přípravě zeleniny.

Zelí nakrájejte na příčná kolečka maximálně 2 cm silná. Poté je pozvolna opékejte na oleji na cca 120 °C teplé pánvi dozlatova, po obrácení potřete rozpuštěným slaným máslem.

nakrájejte na příčná kolečka maximálně 2 cm silná. Poté je pozvolna opékejte na oleji na cca 120 °C teplé pánvi dozlatova, po obrácení potřete rozpuštěným slaným máslem. Neoloupané cibule rozkrojte na poloviny a dejte řezem na plech s pečicím papírem. Pečte na 180 °C cca 3 minuty, pak je rozeberte na dílky.

rozkrojte na poloviny a dejte řezem na plech s pečicím papírem. Pečte na 180 °C cca 3 minuty, pak je rozeberte na dílky. Zelené listy kapusty spařte v osolené vodě a hned přeložte do nádoby s ledem. Před servírováním prohřejte na pánvi s máslem.

spařte v osolené vodě a hned přeložte do nádoby s ledem. Před servírováním prohřejte na pánvi s máslem. Oloupanou řepu nakrájejte na kusy, potřete olejem, přendejte na plech s pečicím papírem. Pečte doměkka na 180 °C cca 60 minut.

nakrájejte na kusy, potřete olejem, přendejte na plech s pečicím papírem. Pečte doměkka na 180 °C cca 60 minut. Dýni rozpulte, odstraňte jádřinec, nakrájejte ji na výseče, rovněž potřete olejem a také pečte na plechu s pečicím papírem na 180 °C cca 10 minut. Potom jednotlivé výseče obraťte na řeznou plochu a dopečte dozlatova.

rozpulte, odstraňte jádřinec, nakrájejte ji na výseče, rovněž potřete olejem a také pečte na plechu s pečicím papírem na 180 °C cca 10 minut. Potom jednotlivé výseče obraťte na řeznou plochu a dopečte dozlatova. Očištěné hlavičky žampionů portobello dejte na plech s pečicím papírem, na ně nastrouhejte máslo, ochuťte čerstvým tymiánem a pečte přiklopené na 180 °C cca 15 až 25 minut.

Krkovice: Plátky masa rozložte na předehřátý gril o teplotě cca 220 °C a grilujte asi 2 až 3 minuty z každé strany. Přendejte na talíř či tác na teplé místo a po několika minutách můžete podávat společně se zeleninou a houbami, na upečenou cibuli ještě kápněte dresink.

Náš tip: Kdo nemá tolik času, může zvolit jen některý druh zeleniny nebo zkusit i jinou. Kromě tradičních se nabízí třeba květák nebo brokolice nakrájené na silnější plátky.

