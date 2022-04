Zdroj: Shutterstock

1. Vyhlídka Máj

Takový západ slunce na zdejší vyhlídce vykouzlí nejednu slzu v oku i tomu největšímu drsňákovi. Z této vyhlídky je pravděpodobně vůbec ten nejkrásnější pohled na řeku Vltavu. Najdete ji nedaleko obce Teletín nad bývalými Svatojánskými proudy. Vltava protéká hlubokým skalním kaňonem a díky jednotlivým záhybům vytváří okouzlující přírodní unikát - podkovu.

Vyhlídka Máj Autor: Shutterstock

2. Mariina vyhlídka

Mariina vyhlídka u Jetřichovic v Českém Švýcarsku je dalším překrásným místem, kde se dá strávit první máj. Z vyhlídky, která má nový altán, se nabízí úchvatné výhledy na další skály, zříceninu hradu Falkenštejn či Bukovou horu. Doporučujeme na Mariinu vyhlídku vyrazit na západ slunce nebo brzy ráno na východ.

Mariina vyhlídka Autor: Shutterstock

3. Sakurová alej u Chudenic

Sakurová alej na okraji Chudenic každoročně v době květu láká stovky lidí, kteří se tam fotografují a obdivují krásné sakury. Koruny těchto stromů se totiž proměňují v druhé polovině dubna v obrovské růžové pugéty. Toto místo je jako stvořené pro májový polibek.

Sakurová alej u Chudenic Autor: Shutterstock

4. Přehrada Les Království

Tato přehrada postavená na řece Labi je jednou z nejkrásnějších přehrad v České republice. Nachází se nedaleko Dvora Králové nad Labem a z dálky vypadá jako zámek. Okolí přehrady vybízí k příjemným procházkám zakončených ve známé restauraci Štěrbova vila, kde se často konají nejrůznější koncerty a besedy.

Přehrada Les Království Autor: Shutterstock

5. Český Krumlov

V Českém Krumlově si budete připadat jako v pohádce. A není to náhoda. Natáčely se zde nejznámější české pohádky, jako je Z pekla štěstí nebo Anděl Páně. V Kromlově si o 1. máji užijete oslavu na počest nadcházejícího měsíce lásky, stavění májky, hudební vystoupení, lampionový průvod, májový jarmark a Den otevřených muzeí a galerií s volným vstupem.

Český Krumlov Autor: Shutterstock

6. Petřín

Nejznámější místo v Praze, kde se zamilovaní lidé scházejí na prvního máje, je Petřínská rozhledna. Místo, které na Petříně nemůžete vynechat, je zrcadlové bludiště, kde se nachází celkem 35 obyčejných a 15 zkreslujících zrcadel. Vrchol Petřína je také ideálním místem pro pozorování hvězd.

Petřín Autor: Shutterstock

7. Hrad Křivoklát

Pokud by se rozdávala cena za místo, kde se natáčelo nejvíce pohádek, byl by to bezesporu hrad Křivoklát. Objevil se například v pohádkách Honza málem králem, Jak se budí princezny, Jak si zasloužit princeznu, Sůl nad zlato, Třetí princ, Tři veteráni, Anděl Páně nebo Dívka na koštěti. 1. máj je proto ideální příležitostí, aby si vaše vyvolená připadala opravdu jako v pohádce.

Hrad Křivoklát Autor: Shutterstock

