Zdroj: Best

Popraskaná dlažba může mít dva důvody:

1) Špatná technologie uložení, kdy se začne hýbat a vysokým zatížením pak praskne.

2) Malá tloušťka dlaždic.

O tom, jak položit dlažbu, jsme už několikrát psali. Důležitá je příprava podkladu, dostatečná tloušťka podkladových vrstev a dobré zhutnění.

Jaká má být ale tloušťka dlažby? To záleží na tom, jak zatížená bude. Zeptali jsme se Petry Štěpánkové z firmy Best na podrobnosti.

„První varianta je nejjednodušší a nejlevnější. Vystačíte si totiž s nízkými dlaždicemi. Klidně tedy sáhněte po dlažbě s tloušťkou 4 cm, se kterou se setkáte hlavně u terasové, skladebné nebo zámkové dlažby. Takové řešení je ideální pro stavbu zápraží, cesty ke vchodovým dveřím nebo vydláždění okolí bazénu. Pamatujte ale, že pokud na takové kameny vjede auto, snadno popraskají. Dobře si proto promyslete, jestli podobná možnost nehrozí,“ upozorňuje Petra Štěpánková a pokračuje.

„Když víte, že přes určené místo občas nějaké auto přejede, vyberte si vyšší dlažbu. Obvykle si vystačíte s 6 cm vysokými kameny. Ale jen v případě, že přes ně budou jezdit pouze osobní auta a opravdu jen jednou za čas. Navíc nesmíte podcenit pokládku. Některé typy dlažby totiž musíte položit do betonového lože, pokud chcete mít jistotu, že je auta nepoškodí. Anebo sáhnout po vyšších dlaždicích.“

Dál se dostáváme už k vyšším zatížením. Tady Petra Štepánková už upozorňuje na nutnost opravdu velkých tlouštěk. „Pokud potřebujete pojezdovou dlažbu například k přípravě parkovacího stání nebo příjezdové cesty, přidejte další 2 cm. Právě 8cm dlaždice snadno odolají hmotnosti osobních aut. A to i při častém používání. Samozřejmě záleží také na rozměrech dlažby. Velkorozměrové dlaždice jsou totiž kvůli větší ploše na poškození náchylnější. Proto u nich sáhněte po větší tloušťce. Ideálně 12 nebo 16 cm.“

A co když chcete najíždět na dlažbu třeba i se stavebními stroji? „Nejvyšší dlažbu potřebujete v případě, že bude vystavena ještě většímu zatížení. Tedy, že přes ni budou jezdit i nákladní auta nebo na ní budou stát těžké stroje,“ říká Petra Štěpánková. „Opět stačí navýšení o 2 cm – tedy na 10 cm. Takto vysoká pojezdová dlažba si bez problémů poradí i s extrémním zatížením.“

A my ještě dodáváme důležitou věc. Zatížení musí snést i to, co máte pod cestou! Takže pokud zde je třeba nádrž na vodu, jímka apod.