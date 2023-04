Zdroj: Siemens

Po roce zase přišly Velikonoce a s nimi také tradice, rodinné sešlosti, výlety a také spousta dobrot. Až budete venku, natrhejte si někde medvědí česnek, aby velikonoční nádivka měla ten správný říz. Ještě si upečte beránka, jidášky, a pokud by vám to nestačilo, můžete přidat i velikonoční věnec s pudingem.

A aby vám nechyběl ani mazanec, tady máte recept od slavného pana Cuketky:

Nádivka podle Lady Noskové

Lada Nosková je nutriční terapeutka, proto nabízí zdravější verzi velikonoční nádivky.

Suroviny: 4 celozrnné rohlíky, 200 ml polotučného mléka, 200 g kladenské pečeně, 150 g Šmakouna, 100 g mrkve, 2 jarní cibulky, 50 g špenátu nebo medvědího česneku, 3 lístky bazalky, ½ sáčku prášku do pečiva, 4 vejce, 2 stroužky česneku, ¼ lžičky nastrouhaného muškátového květu, 150 g bílého jogurtu



Postup: Celozrnné rohlíky nakrájejte na kostičky a pokropte mlékem. Přidejte pečeni nakrájenou na kostky, nahrubo nastrouhaného Šmakouna a mrkev, pokrájenou cibulovou nať, nahrubo nasekaný špenát a bazalku. Posypejte práškem do pečiva. V misce ušlehejte žloutky s lisovanými stroužky česneku, muškátovým květem a bílým jogurtem. Promíchejte s rohlíkovou hmotou. Nakonec ušlehejte bílky a jemně je vmíchejte. Pekáček o velikosti asi 25 x 35 cm vyložte pečicím papírem a na něj rozprostřete směs. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C po dobu 40 minut. A pokud můžete, při pečení využijte přidanou páru, zabráníte vysušení nádivky.

Když beránek, tak bez lepku

Suroviny: 2 vejce, 150 g třtinového cukru moučkového, 2 sáčky vanilkového cukru, 100 g slunečnicového oleje na pečení Probio, 250 g polotučného tvarohu, 130 ml mléka, 200 g pohankové mouky (plus na vysypání formy), 40 g mouky z červené čočky Probio, 40 g čirokové mouky Probio, 1 kypřicí prášek do pečiva bez fosfátů, máslo na vymazání formy, moučkový cukr na posypání

Postup: Formu na beránka vymažte máslem a vysypejte pohankovou moukou. Vejce vyšlehejte s oběma cukry do pěny. Do mísy přidejte olej, tvaroh a mléko a prošlehejte. Následně přisypejte mouky a kypřicí prášek, důkladně promíchejte. Těsto nalijte do připravené formy. Pečte při 180 °C asi 1 hodinu.

Beránek z rýžové mouky

Beránek z rýžové mouky Autor: Pernerka Suroviny: 250 g rýžové hladké mouky Pernerka, 120 g krupicového cukru, 100 g másla, 3 vejce, 120 ml mléka, 30 g rozinek, 30 g sekaných mandlí, kůra z 1 citronu, 1 sáček kypřicího prášku, máslo a kokos na vymazání a vysypání formy

Postup: Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Formu na beránka vymažte máslem a vysypte kokosem. V míse ušlehejte máslo s cukrem a pak do směsi zašlehejte jeden žloutek po druhém. Mouku promíchejte s kypřicím práškem a prosejte ji do misky.

Do žloutkové směsi střídavě zamíchávejte mouku a mléko, měli byste dosáhnout poměrně tuhé směsi. Nakonec vmíchejte citronovou kůru. Bílky vyšlehejte do tuha a po částech je jemně zamíchejte do připravené směsi. Ještě přidejte rozinky a mandle. Těsto nalijte do formy a pečte v troubě vyhřáté na 150 °C po dobu 30 minut. Potom teplotu zvyšte na 180 °C a pečte dalších 30 minut.

Medové jidášky

Suroviny: na těsto: 500 g hladké mouky, 70 g másla pokojové teploty, 2 žloutky, 300 ml smetany 33%, 80 g cukru krupice, 25 g droždí, 4 g soli, špetka strouhaného muškátového ořechu, kůra z 1 citronu

na polevu: 1 vejce, 2 lžíce Skaličského medu (například květový lipový), 1 lžíce másla, 150 g mandlových plátků, špetka mletého kardamomu, ½ lžičky mleté skořice

Postup: Založte kvásek. V misce smíchejte 100 ml vlažné smetany, droždí, lžíci cukru, lžíci mouky a těstíčko nechte kynout v teple. Zbytek surovin na těsto dejte do velké mísy, přidejte kvásek a hněťte, aby vzniklo hladké těsto. Přikryjte ho utěrkou a nechte v teple kynout. Pak ho znovu prohněťte a rozdělte na 24 stejných kusů.

Vytvořte válečky asi 2 cm široké a 20 cm dlouhé, které stočte. Jidáše dejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete rozšlehaným vejcem a nechte dalších asi 20 minut kynout. Jidáše znovu potřete vejcem a pečte na 190 °C asi 15 až 20 minut, dokud nezískají zlatavý povrch. V kastrůlku rozpusťte med a máslo, přidejte koření. Po dopečení ještě teplé jidáše potřete medovou směsí a posypte mandlemi.

Medové jidášky Autor: Regionální potravina

Velikonoční bezlepkový věnec s pudingem

Suroviny na 2 menší věnce: na těsto: 150 g + 2 lžíce Univerzální směsi bez lepku Labeta, 500 g směsi Mazanec bez lepku Labeta, 20 g droždí, 150 ml vody, 200 ml mléka, 1 lžíce cukru, 2 žloutky, 80 g másla

na náplň: čokoládový nebo vanilkový puding bez lepku, 500 ml mléka

Postup: Ze 150 ml vody, droždí, cukru a 2 lžic mouky udělejte kvásek, který důkladně promíchejte a nechte vzejít cca 20 minut na teplém místě. Zvlášť smíchejte mouku, směs na mazanec, mléko, žloutky a máslo. Do této směsi přidejte vzešlý kvásek, pořádně prohněťte a nechte v troubě na 60 °C kynout asi 2 hodiny. Mezitím uvařte puding a přikryjte ho potravinářskou fólií, pak nevznikne "škraloup".

Těsto rozdělte na 2 části, z každé bude 1 věnec. Polovinu těsta rozválejte do obdélníku. Až bude puding chladný, rozetřete ho na těsto, srolujte a uprostřed podélně rozkrojte. Oba konce do sebe zamotejte, čímž vytvoříte věnec (lze ho potřít rozmíchaným vajíčkem). Stejně připravíte druhý věnec. Pečte na 190 °C po dobu asi 30 minut.

Zdroj: Siemens, Probio, Pernerka, Regionální potravina, Labeta