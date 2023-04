Zdroj: Möbelix

Technika papier-mâché neboli papírmaš či také kašírování je známá už pár století. Díky ní můžou z papíru vzniknout umělecké předměty, ale rovněž hračky pro děti, masky, vázy a misky nebo třeba osvětlení. Za perfektním výsledkem stojí natrhaný papír, voda a lepidlo. Zkusíte to?

Než se pustíte do výroby stínidla, podívejte se, co byste ještě mohli zvládnout s dětmi:

Nachystejte si pomůcky

Na stínidlo lampy budete potřebovat asi 2 až 3 role toaletního papíru, vodu, lepidlo (často se používá tapetové, v tomto případě jde o 60 g), akrylové barvy, štětec, nádobu na vodu, další na míchání hmoty a ještě jednu jako formu - základ pro tvar stínidla. Plus si pořiďte kabel s objímkou a novou žárovku, nebo využijte, co máte doma. Práci s rozmělňováním toaleťáku usnadní tyčový mixér plus si nachystejte ještě síto, textilní utěrku na nádobí a pracovní rukavice.

Jak vyrobit základní hmotu

Nejdříve namočte toaleťáky do kýble s vodou. Důkladně, musí být úplně ponořené. Z toaleťáků vyjměte středové trubičky a ty natrhejte na kousky. Pak rozmočený papír rozmixujte, aby vznikla jemná hmota. Do další nádoby dejte sítko, na něj rozložte utěrku na nádobí. Sem po částech přendejte rozmixovaný papír, ale nejprve z něj rukama vymačkejte vodu. Potom zatočenou utěrku s hmotou uvnitř znovu vyždímejte, abyste se zbavili posledních zbytků vody.

Fáze míchání

Výsledkem by měla být téměř suchá konzistentní hmota, kterou v další nádobě promíchejte s lepidlem a vybranou barvou, my jsme použili černou. Předem si nasaďte gumové rukavice (v lékárnách jsou běžně k dostání jednorázové latexové). Pečlivé promíchání je důležité, v hmotě by neměly zůstat viditelné kusy papíru, ze všeho má vzniknout suchá „kaše“.

Nyní k papírové hmotě přidejte lepidlo a barvu, pečlivě promíchejte



Fáze modelování

Na výrobu stínidla se jako forma hodí půlkruhová mísa, ale můžete použít i jinou, chcete-li jiný tvar. A při tvoření s dětmi třeba využijete míč. Mísu otočte a papírovou hmotu začněte roztírat od jejího vnějšího dna. Nespěchejte, jen tak vytvoříte zhruba stejnou vrstvu po celé ploše nádoby. Snažte se, aby její tloušťka nebyla menší než 5 milimetrů. Spodní okraj stínidla může být nepravidelný, přidá mu to na zajímavosti, nebo ho zarovnejte. Jakmile bude stínidlo hotové, vytvořte otvor pro kabel s objímkou, pomůže například kalíšek na vajíčko (záleží na velikosti kabelu s objímkou).

Fáze schnutí a finále

Teď musíte několik dnů počkat, až papír opravdu doschne. Počítejte s tím, že pak bude výsledné stínidlo o něco menší a také lehčí.

Perfektně suché stínidlo sejměte z formy, a pokud chcete, můžete ho ještě dobarvit. Nebo dobarvit jen vnitřní část. Případně ho přestříkat bezbarvým lakem na papír. Stínidlo nasaďte na kabel s objímkou, přidejte žárovku a nová lampa zase může sloužit.

