Od 1. července do 30. listopadu 2023 stát umožní lidem zbavit se některých dluhů. O jaké dluhy se bude jednat?

První a druhé Milostivé léto se týkalo odpuštění těch dluhů, které se dostaly do soudního exekučního řízení. Naopak na dluhy, které měli lidé na sociálním pojištění či na daňových nedoplatcích, se tyto dvě „vlny“ nezaměřovaly. A to protože jsou vymáhány zejména danými institucemi a nepřecházejí do vymáhání soudními exekutory. Nyní se budou odpouštět pouze správní exekuce.

Třetí Milostivé léto bude probíhat od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Dluhy vůči Finanční správě

Milostivé léto umožní lidem požádat o mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Odpuštění se vztahuje na příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou je však uhrazení jistiny – původního dluhu.

Odpuštění dluhů se týká:

úroku z prodlení,

úroku z posečkané částky,

penále,

pokuty za opožděné tvrzení daně,

nákladů na řízení včetně exekučních nákladů.

Dluhy na sociálním pojištění

Stát odpustí lidem také některé dluhy vzniklé u České správy sociálního zabezpečení. Předmětem odpuštění budou:

penále z dlužného pojistného,

penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k rozhodnému dni, bylo-li pojistné, které by bylo dlužným pojistným v případě jeho nezaplacení, zaplaceno nejpozději v rozhodný den,

částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný den.

Nárok na odpuštění vznikne i tehdy, kdy samotný dluh vznikl do 30. září 2022. U dluhů na dani i sociálním pojištění je nutné uhradit jistinu.

Dluhy nad 5 000 Kč ve více splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč bude možné rozložit si jejich uhrazení do více splátek. U daňových dluhů je splatnost vymezena takto:

splátka do 30. listopadu 2023,

splátka do 1. dubna 2024,

splátka do 31. července 2024,

splátka do 2. prosince 2024.

Věděli jste, že…

Nedoplatky, které do 1. července 2023 nepřesáhnou 30 Kč, pokud nejde o nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, nebo nepřesáhnout 200 Kč v jiných případech, zaniknou úplně.

