I když túje patří k velmi odolným rostlinám, stále je důležité věnovat pozornost tomu, kam je umístíte. Túje mají rády slunce, růst mohou i v polostínu. Důležitá je pro ně správná výživa a drenáž půdy. Půda pro túje by měla být dobře odvodněná a propustná.

Túje a zálivka

Túje mají rády rovnoměrnou vlhkost. I proto zalévejte pravidelně, ale nepřehánějte to, jinak zamokříte kořeny. Pokud túje sázíte do suché půdy, zalévejte je ideálně každý týden. Zálivku omezte v případě dešťů. Ideální je zalévat ráno či večer, kdy nedojde ke spálení listů od slunce.

Pokud vaše túje začínají hnědnout, připravte jim pomoc ve formě roztoku s hořkou solí, keřům může chybět hořčík. Sůl seženete tekutou, ale i sypkou.

Túje a hnojení

Túje vyžadují pravidelné hnojení, aby mohly růst rychle a být zdravé. Hnojivo se nanáší na půdu kolem tújí v průběhu jara a léta. Dbejte na to, aby hnojivo nebylo příliš blízko kmenů, jinak může dojít k popálení kořenů.

ZAJÍMAVOST: Věděli jste, že túje rostou 20 až 40 cm ročně?

Túje se hnojí zejména draselnou solí. Ta se aplikuje v březnu a červenci. Na jaře ji doplňte o dostatek kompostu. Draslík samotný tújím nestačí. Potřebují také fosfor a dusík.

V případě, že vysázíte nové túje, je vhodné začít s hnojením až po dvou měsících. Hnojivo by mohlo poškodit jejich kořeny.

Túje a jejich ořezávání

Túje se ořezávají kvůli udržení jejich tvaru i zdraví. Měly by se ořezávat dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Pokud chcete túje tvarovat, je lepší provádět to na jaře, kdy rostou nové výhonky. Vždy ořezávejte to, co vyčnívá. Na podzim provádějte jen menší úpravy.

Túje a škůdci

Túje jsou náchylné na několik druhů škůdců, například na třásněnky, pavouky a mšice. Pokud si na tújích škůdců všimnete, použijte insekticid. Rostliny je nutné pravidelně kontrolovat.

