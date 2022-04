Zdroj: Shutterstock

Není u vás nikde v okolí prodejna s čerstvými rybami? Kupte si mražené. Ostatně v případě mořských ryb by to ani jinak nešlo. Navíc dobrý prodejce vám mražené mořské ryby doveze až domů. Chcete-li si opravdu pochutnat třeba na steaku z tuňáka, musíte vědět hlavně dvě věci.

Mražení ideálně jen jednou

Aby si rybí maso co nejvíce zachovalo svou chuť i obsažené látky, mělo by v ideálním případě být zpracované a zmrazené hned po výlovu v moři na rybářské lodi. A ve stejném stavu dopraveno na místo určení, třeba do České republiky. Tento způsob rychlého zmrazení se označuje jako frozen at sea (FAS) či seafrozen, a pokud ho producent používá, určitě to rád zmíní také na etiketě.

Doublefrozen znamená, že ryba byla zmrazená na lodi na moři, ale následně znovu rozmrazená, naporcovaná a opět zmrazená. A termín landfrozen označuje stav, kdy se vylovené ryby skladují na lodích při teplotě tajícího ledu a zpracovávají a mrazí se až na pevnině.

Z mrazáku den předem

U větších a silnějších kusů ryb je důležité pomalé rozmrazování, určitě je nedávejte hned na pánev, nepropekly by se. Zmrazené steaky přendejte na noc do chladničky. „A nechte je v původním obalu. Jen když potřebujete menší množství, odeberte ho, obalte potravinovou fólií a uložte do chladničky, zbytek vraťte do mrazáku. U vakuově balených steaků na několika místech propíchněte obal, jinak by při rozmrazování vznikl podtlak, kvůli kterému by se vlhkost tlačila ven z masa, a to by jej zbytečně vysušovalo. Obal je vhodný proto, aby maso neosychalo,“ vysvětluje Pavel Domkář ze společnosti BonFood.



Suroviny: Pro 1 osobu potřebujete asi 200 g steaku silného přibližně 2,5 cm, dále olej vhodný na smažení s tzv. vysokým kouřovým bodem (například řepkový, avokádový nebo třeba přepuštěné máslo), pepř, sůl, na dokončení olivový olej, stroužek česneku a bylinky (k rybě se obecně hodí tymián, hladkolistá petržel, případně estragon)

Postup: Těsně před přípravou steaky vyndejte z lednice, osušte papírovou utěrkou, osolte, opepřete a potřete olejem. Pánev dobře rozpalte. Správnou teplotu poznáte podle toho, že z ní začne lehce stoupat kouř. Pak smažte steaky z každé strany cca 2 až 3 minuty, podle tloušťky masa. Základem je neprosmažit maso celé, steaky musí zůstat uvnitř růžové až červené, jen tak si zachovají svou šťavnatost. Po tepelné úpravě nechte maso chvíli odpočinout, aby se v něm šťáva rovnoměrně rozprostřela. Ve Středomoří je běžné steak na závěr potřít směsí olivového oleje, bylinek a nakrájeného česneku. Podávejte s grilovanou či pečenou zeleninou, brambory nebo bílou bagetou s česnekem.

Zdroj: BonFood