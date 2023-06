Zdroj: Klub českých turistů

Nemáte program na tuto nebo příští sobotu? A chcete prospět sobě i přírodě? Tak přijďte na akce Klubu českých turistů nazvané Stezky z lásky, kdy dobrovolníci pomáhají s obnovou turistických stezek. Kde vás rádi uvidí? A co za to získáte?

Už zítra můžete pomáhat hned na dvou místech, nebo přijďte přiložit ruku k dílu příští sobotu. Budete v přírodě, uděláte něco prospěšného a kromě dobrého pocitu získáte i oběd, pití a možná i něco navíc. Na turistické brigády se přihlaste přes formulář.

Jak probíhá značení turistických cest? A víte, proč je některá turistická značka červená, jiná modrá a další žlutá?

Sobota 17. 6.: Vyšní Lhoty u Ostravy = Bude pokračovat oprava kamenného chodníčku ke studánce Korýtko a plánuje se zkrášlení jejího okolí (například renovace turistického rozcestníku, natírání laviček).

Od 9 do 12 hodin, pauza na oběd a odpočinek, pak od 13 do 17 hodin.

Navíc: Zájemci můžou přijet už v pátek večer 16. 6., kromě posezení u ohně a opékání špekáčků se počítá i s jejich přenocováním zdarma na chatě Prašivá.

Sobota 17. 6.: České Švýcarsko = Možná jste zaregistrovali informace o požáru 130 let staré rozhledny na Vlčí hoře u Krásné Lípy. Zítra se bude pokračovat s likvidací spáleniště a odnášením ohořelé sutě.

Od 9 do 12 hodin, pauza na oběd a odpočinek, pak od 13 do 17 hodin.

Navíc: Zájemci můžou přijet už v pátek večer 16. 6., kromě posezení u ohně a opékání špekáčků se počítá i s jejich přenocováním zdarma na chatě KČT.

Sobota 24. 6.: Údolí řeky Rokytná mezi Ivančicemi a Budkovicemi = Bude se přemísťovat značení turistických tras u řeky a čistit cesty.

Od 9 do 12 hodin, pauza na oběd a odpočinek, pak od 13 do 17 hodin.

Navíc: Zájemci můžou přijet už v pátek večer 23. 6., kromě posezení u ohně a opékání špekáčků se počítá i s jejich přenocováním zdarma.

A kdyby se vám to zrovna teď nehodilo, další akce Stezek z lásky budou pokračovat i o následujících víkendech, sledujte je.

Zdroj: Klub českých turistů