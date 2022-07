Zdroj: Matyáš Hájek

Komu nesedí horké léto, může se příjemně osvěžit na těle i na duši v Galerii Art Concept, která láká do známého pražského Mánesu. Funkcionalistická budova stojí nad ramenem Vltavy mezi Masarykovým nábřežím a Slovanským ostrovem, což je místo pro umění jako stvořené.

Název výstavy A není to spíš koníček? s jemnou ironií připomíná to, co si mnozí lidé o umělcích myslí. Nabízí vám průsečík různých stylů právě díky odlišným osobnostem. Například Eliška Podzimková potěší návštěvníky svými ilustracemi inspirovanými faunou a flórou Filipín. Do pohybu je dostanete skrz mobilní aplikaci. Marie Urbánková pro výstavu vytvořila papírová dioramata na téma „jedlíků“. Naopak Jan Vajda se zaměřil na digitální kresby a Anna Niklová představuje takzvané Riso grafiky ze série ručně vyrobených ilustrovaných sešitů.

Kdybychom vás na výstavu chtěli nalákat ještě jinými slovy, použili bychom výrazy jako lehkost, hravost a hodně barev. Užít si ji můžete až do 21. srpna.

Zdroj: Galerie Art Concept