Zdroj: Shutterstock

Nemáte čas a potřebujete relax jako sůl? Vlezte si do vany. Voda aspoň na chvíli rozpustí stres a podle toho, co do ní přidáte, nabídne další bonus.

Vodoléčba svědčí téměř všem, tedy až na výjimky. Pokud jste zdraví, jen poněkud unavení a vystresovaní, hlídejte si jen teplotu vody ve vaně a také dobu koupele.

Co platí obecně

Koupel o teplotě vody do 36 °C spíše uklidňuje. Když si dopřejete vodu teplou mezi 36 až 38 °C, zrelaxujete především svaly. A ještě o pár stupňů více, tedy 38 až 40 °C se využívá zpravidla léčebně, u zánětlivých onemocnění. Teplá voda podporuje rozšíření cév, snížení krevního tlaku a zvyšuje obranyschopnost. Vodoléčba uvolňuje napětí po všech stránkách a dále působí podle toho, co do vany přidáte. Za optimální délku trvání se považuje 20 minut. A v tom lepším případě přidejte dalších 20 minut, kdy budete odpočívat, zabalení ve froté županu nebo velké osušce.

Olejíčky, bylinky, soli

Mezi osvědčené přísady patří esenciální olejíčky, různé soli a bylinky nebo květy. Například geraniová silice je vhodná na pocuchané nervy a bolesti nervového původu, hřebíčková slibuje antiseptické působení a celkové posílení, rozmarýnovou zkuste, když na vás takzvaně něco leze, jste hodně unavení nebo máte nižší krevní tlak. A na bolavé klouby a svaly je vynikající kamenný olej.

Jako na zámku si budete připadat ve vaně s květy růží. Často se kombinují s mořskou solí, také si růže můžete nasušit a naložit do soli do zásoby. Růže působí hojivě, svědčí pokožce, jistě ne nadarmo se používá i k běžnému ošetření pleti. A mořská sůl zase nabídne minerály.

Nebo zkuste čistě sůl z Mrtvého moře. Když v koupelně zhasnete a nikdo vás nebude rušit, můžete si připadat jako ve floating tanku, což byla před lety velice populární relaxační procedura. Kromě jiného je vhodná pro psoriatiky a ekzematiky. Výborná je i himálajská nebo epsomská sůl.

Do koupele lze přidat také bylinky nebo sůl Autor: Shutterstock

Suroviny z kuchyně

Když nemáte po ruce olejíček ani ošatku růžových lístků, vyjděte z toho, co najdete v kuchyni. Rozpusťte med v teplém mléce a směs vlijte do vody. Mléko podporuje ochrannou bariéru kůže a regeneruje, med hydratuje, hojí, vyživuje a čistí. Tohle spojení navíc uklidňuje, bude se vám lépe spát. Koupel s jablečným octem má svědčit unaveným nohám, údajně zabírá i na nehtovou plíseň. A odvar z bobkového listu uleví těm, které trápí vyrážky a bolí klouby nebo už řeší otoky.

Tip navíc: Kneippův chodníček

Pokud souhlasíte, že relax začíná od nohou, můžete vyzkoušet takzvaný Kneippův chodník. V domácích podmínkách k tomu stačí dva lavory. Do jednoho dejte vodu o teplotě asi 40 °C, do druhého chladnou o teplotě asi 10 °C. V teplé přešlapujte zhruba minutu, ve studené několik vteřin, celý proces několikrát zopakujte tak, abyste končili studenou. Budou-li lavory dostatečně velké a máte se kde chytit nebo se aspoň přidržet o stěnu, nabízí se přidat pár oblázků. Dobře si prokrvíte nohy, uvolníte kotníky, podpoříte látkovou výměnu, snížíte napětí. Rovněž se traduje, že tahle stará metoda má ulevit i při migrénách, to si ale musíte ověřit na vlastní hlavu.