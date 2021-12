Zdroj: Hornbach

Všeobecně se na osvětlení během budování zahrady zapomíná, jelikož většina prací probíhá během letních měsíců, kdy je dlouho světlo. Většinou jej řešíme pouze v pergole a u vchodu do domu. Instalaci venkovního osvětlení je však samozřejmě vhodné promyslet již při dokončovacích pracích na fasádě domu. Potřeba dalších svítilen se často ukáže až při samotném užívání prostor.

Světla můžeme dělit podle zdroje energie, podle užití a umístění nebo podle tvaru. Dále pak na čistě funkční, například dílenské, či dekorativní. Tam lze zařadit třeba vánoční výzdobu. Na výběr jsou napájení solární, bateriemi nebo z elektrické sítě.

Nejdůležitější kritérium

Svítidla budou celoročně umístěná venku, a musí proto odolávat jakýmkoliv vlivům počasí. Je tedy třeba vybírat odolný materiál, a především stupeň krytí. Označuje se zkratkou IP (z anglického Ingress Protection) a skládá se vždy z dvouciferného čísla. Přičemž desítky (IP 5x) označují odolnost, zatímco jednotky (IP x4) stupeň ochrany proti vniknutí vody. Například svítidlo nesoucí označení IP 54 v sobě skrývá částečnou odolnost proti vniknutí prachu a ochranu proti stříkající vodě ze všech stran. Jinak tedy budete volit na krytý balkon a jinak na příjezdovou cestu. U venkovního použití vybírejte svítidla s minimální ochranou v hodnotě IP 44 a vyšší.

Vyznáte se v parametrech?

Dalším technickým parametrem je intenzita svícení nebo také svítivost. Udává se v lumenech (lm). Pro srovnání, hodnotu 300 lm mají výkonné čelovky do přírody, 1 000 lm již osvětlí větší část zahrady, stavební reflektory dosahují 4 000 lm. Přičemž je důležitý i světelný tok nebo rozptyl, který jen dán tvarem svítilny. Zjednodušeně jde o to, zda vám lampa vytvoří světelný kužel, nebo se světlo rozptýlí do všech stran.

Na balení evidujte i hodnotu CRI (Color Rendering Index), především v prodejnách, kde není možnost světlo vyzkoušet. Udává index podání barev ve stupnici 0 až 100, tedy jak věrně napodobuje přirozené denní světlo. Platí, že čím vyšší číslo, tím více se mu blíží.

Neméně důležitá je spotřeba. Na baleních naleznete údaj o počtu wattů (W), což je ale příkon – pozor, neplést příkon s výkonem. Přesnější údaj o spotřebě získáte vydělením počtu lm počtem W.

Článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 1/21