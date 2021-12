Zdroj: Philips

Jaká venkovní svítidla můžeme najít? Jaké jsou druhy? Je jich opravdu mnoho, takže jen hrubý nástin:

Nástěnná svítidla

Osvědčeným doplňkem, který se uplatní podél příjezdových cest, u vchodu do domu či na terasách, je pohybový senzor. Jeho použitím a správným nastavením ušetříte proud a budete mít ve světle i bezpečnostní prvek. Pokud si nástěnné svítidlo vyberete pro terasu, instalace do dřeva je velice jednoduchá. Kabely se mohou táhnout podél trámů nebo schovat pod střechu či mezi rostliny. Další možností je zakrýt je lištami, což lze použít prakticky kdekoliv na domě. Ovšem na fasádě mohou celkový vzhled domu rušit, proto volte raději zabudování do fasády. Určitě ale nenechávejte kabely volně, mohli by se do nich pustit hlodavci nebo domácí mazlíčci.

Sloupková svítidla a lampy

Tyto druhy svítidel jsou ideální podél cest, pro osvětlení zahrady nebo okolí bazénu. Mohou lemovat cestičku například do užitkové části zahrady či k výběhu zvířat. Bazén osvětlí, a vytvoří tak příjemnou atmosféru pro večerní koupání či party. Volit můžete mezi solárními lampami a klasickými s kabelem – pokud máte v dosahu zahradní zásuvku. Na solárních lampách nešetřete. Levnější hůře odolávají nízkým teplotám a vnitřní akumulátor časem ztrácí kapacitu. Na trhu jsou i zahradní zásuvky v důmyslném designu kamene nebo dřeva, můžete tedy přívodní kabel elegantně zamaskovat.



Závěsné a stropní

Tento druh lamp je vhodný do pergol a na balkóny. V místech, kde není příliš prostoru a často se s přáteli bavíte např. u stolu, je to ideální řešení. Mají praktickou i designovou funkci. Pergoly nebo zahradní altány lze osvítit světelnými řetězy, bodovými exteriérovými světly i lustry. Pro použití v letních měsících je vhodné vybírat barvu světla, která neláká hmyz a můry.



Vánoční dekorační osvětlení

Trh s vánočními dekoracemi je každý rok větší. Světelné řetězy jsou převážně z LED žárovek, odpadá tedy starost našich tatínků, kdy hodiny hledali v řetězech jednu prasklou žárovku. Jsou zcela bezpečné, LED žárovky nehřejí a spotřeba energie je daleko nižší. I při vyšších cenách energie může být celková spotřeba za vánoční svátky přijatelná. Ať už zvolíte svítící rampouchy, koule, či solární lucerny, vytvoří na zahradě nebo kolem domu báječnou sváteční atmosféru. U nejednoho domu vánoční výzdoba zůstává mnohem déle než do svátku Tří králů.

Bodové osvětlení a reflektory

Bodová světla a pozemní reflektory jsou ideální pro osvětlení zahradních keřů, živých plotů a stromů. Montují se do země a světelný paprsek směřuje nahoru, aby osvětloval určené místo. „Bodová světla, sloupky, zapichovací světla a reflektory snadno připojíte k zásuvce a transformátoru, kde dojde k zredukování napětí na požadovaných 12/24 voltů. Díky LED bodovým svítidlům a dalším typům LED světel budete mít velmi malou spotřebu energie,“ vysvětluje Zlatko Slebodník z Hornbachu.

Dnes vyhrává LED



V zahradním osvětlení dnes drtivě vyhrává světelná dioda. Luminiscenční diody (Light-Emitting Diode neboli LED) jsou nejpokročilejším světelným zdrojem, když přinášejí 80–90% úsporu a ve srovnání s klasickými žárovkami mají mnohem delší životnost. Tradiční žárovky potřebují teplo na to, aby se vlákno uvnitř rozsvítilo. To ale znamená, že spotřebují více energie – pouze 8 % spotřebované energie mění na světlo. LED žárovky fungují na jiném principu a jsou schopné přeměňovat až 90 % energie na produkci světla. Díky tomu jsou mnohem efektivnější. K vytvoření světla, které odpovídá 40wattové žárovce, vám postačí pouze 4wattová LED žárovka.

Počáteční náklady na LED osvětlení se sice mohou v porovnání s tradiční variantou zdát vyšší, z dlouhodobého hlediska je ale tento typ výhodnější. S rostoucí popularitou LED žárovek jsou navíc i výrobci motivováni inovovat více než kdykoliv předtím. Využívání energeticky efektivních zdrojů je způsob, jak se chovat ohleduplně k životnímu prostředí. LED žárovky jsou nejen efektivní, neobsahují ale ani škodlivou rtuť. Na rozdíl od tradičních žárovek produkují pouze minimální ultrafialové (UV) záření a jejich životnost je až 50x delší.

Soumrakový senzor

U designových lamp do zahrady je dobré vybírat svítilny vybavené soumrakovým senzorem. Podle vašeho nastavení senzor sepne při stmívání a zase zhasne při rozednění. Vhodný je u lamp vybavených LED diodami, které jsou šetrnější. Tyto lampy bez pohybového čidla svítí, hlavně v zimních měsících, více než 12 hodin.

Pár tipů na osvětlení:

Autor: Philips

Autor: Emos (nahoře) Světelné pásky Philips Hue Lightstrip můžete dle libosti ohnout, oříznout nebo prodloužit a vytvořit působivou atmosféru nejen v interiéru, ale i na zahradě. Ceny se liší dle délky a použití pásků.

(vpravo) Velmi příjemně dobarvit atmosféru v pokoji mohou LED dekorace. Naším typem jsou LED větvičky s perlami od firmy Emos. Vysoké jsou 60 cm, jsou tedy vhodné do vyšší vázy. Jsou vybaveny časovačem, čímž šetří energii. Cena 299 Kč.

Autor: Hornbach

Adventní hvězdy Autor: Emos (nahoře) Sloupková svítidla najdete ve dvou variantách: vysoká a nízká. Podobně jako reflektory je můžete zapojit do systému nízkonapěťového zahradního osvětlení. Stačí vám k tomu trafo, zahradní zásuvka, sloupkové osvětlení, a dobrý plán, jak a kam světla umístit.

(vpravo) Adventní výzdobu na zahradě skvěle dotvoří LED 30 cm vysoké vánoční hvězdy firmy Emos. Díky své velikosti je možné použít je například i na balkoně či do truhlíků ke vchodu do domu. Vybaveny jsou časovačem a napájeny 2 AA bateriemi. Cena 419 Kč.