Zdroj: Shutterstock

Tradičně se věší na stromeček, ale nic se nestane, když to letos zkusíte ještě jinak. Nejprve si však vyberte ozdoby. Co všechno můžete mít?

Hodně se preferují přírodní materiály, včetně dřeva, vlny nebo slámy. Také vlastnoručně vyrobené dekorace, jež můžou být i papírové. Rovněž se vrací sladkosti, které se dříve na stromek dávaly běžně. Zkuste třeba jen několik perníčků. Ale vůbec nic se nestane, když vaše vánoční ozdoby budou úplně jiné.

Všude kolem vás

Nenechte se svazovat žádnými pravidly, raději si užívejte, že se na Vánoce doma sejdete ve větším počtu. A kdyby to snad nebyl váš případ, udělejte si hezké svátky pro sebe, pro svůj pocit. Zasloužíte si to.

Kromě stromku můžete ozdoby zavěsit třeba na okno. Na kliku u dveří. Na lustr. Vlastně kamkoliv chcete. Hezky budou vypadat naaranžované do průhledné vázy. Nebo je přidejte jako milou pozornost hodujícím k talířům. A rovněž je lze připevnit k dárku, obdarovaného pak potěšíte dvojnásob. Každá maličkost pro radost se letos počítá.