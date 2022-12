Zdroj: Shutterstock

Tento týden na mnoha místech začal prodej řezaných vánočních stromů, a kdo chce opravdu hezký jehličnan a má doma trochu místa, určitě si ho koupí co nejdříve. Jak ho udržet v co nejlepší kondici?

Vždycky se vyplatí kupovat vánoční jehličnan raději dříve než později, dokud je nabídka veliká, tudíž si máte z čeho vybírat. Který to bude, je více méně na vás, ale dobře se o něj postarat musí všichni.

Jste zdraví jako řepa?

Stále frčí trojice v podobě smrku, borovice a jedle. Smrk opadává záhy a ještě je docela "vodožrout", zato stojí nejméně peněz. Borovice bude dělat parádu delší čas, nicméně není až tak elegantní co do rozložení větví. Jedle je ideální z pohledu tvaru a také vody nepotřebuje extra mnoho. Ovšem pro všechny jehličnany je následně zásadní optimální teplota, vlhkost vzduchu i zálivka.

Náš tip: Nedokážete se rozhodnout mezi dvěma či třemi stromy podobné velikosti? Dobře si je potěžkejte, ten těžší obsahuje více vody, tudíž je na trhu či v prodejně kratší čas (nedávno uříznutý).

Patříte mezi alergiky?

Pro vás je horší volbou borovička a je úplně fuk, o jakou odrůdu půjde. Méně trablů slibují smrk a jedle. Ale i ty se vyplatí před vchodovými dveřmi zbavit ochranného obalu a pěkně s nimi zatřepat, tím eliminujete nečistoty a prach. Doma jehličnan osprchujte, díky spršce odstraníte pyly, případné plísně a zbylou špínu. Pokud by ze stromu vytékala pryskyřice, která perfektně ušpiní podlahu a rovněž na ni může být někdo alergický, poraněné místo přelepte.

Zásadní opatření

Jehličnanu bude nejlépe na chladném a světlém místě, kam přímo nemíří zimní slunce, které ho vysušuje. A nejhůře u topení. Pokud není konec kmene ofrézovaný, odřízněte z něj plát o tloušťce několika centimetrů a stromek vložte do kýblu s vodou, kterou díky čerstvé řezné ploše snáze přijme. Stromek s ofrézováním ponořte do vody tak, aby dosahovala nad místo frézování. Klidně do vody přidejte trochu cukru, úbytek vody pravidelně kontrolujte. Pozor! Jehličnan nezbavujte kůry.

Každý jehličnan v interiéru potřebuje vodu, denně ho roste Autor: Shutterstock

Šup s ním do stojanu

Prodloužit trvanlivost vánočního stromu pomůžou masivnější stojany, do nichž lze dolévat vodu, denně ho roste. A protože letos drtivá většina lidí omezuje vytápění příbytků, je šance, že nazdobený vánoční stromek vydrží v pěkném stavu o něco déle. Byť ideální by bylo nechat ho v prostoru, kde se vůbec netopí, nebo jen temperuje.

