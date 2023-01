Zdroj: shutterstock

Péče o citrusy se zimou nekončí. Pokud jim poskytnete to, co potřebují, naberou sílu do další letní sezony.

Stejné podmínky, jaké mají citrusy přes léto, jen těžko poskytnete v našich krajích i v zimě. S vyššími teplotami potřebují dostatek světla, ale dny v zimních měsících bývají krátké a často zamračené. Pokud byste pokračovali v jejich pěstování beze změny, v létě byste se plodů nejspíš nedočkali. Proto je potřeba citrusy zazimovat, čímž vytvoříte podobné podmínky, které mají ve své domovině. Jak? Poradíme!

Dopřejte citrusům správnou přezimovací teplotu

Chlad ani mráz citrusům nesvědčí, přesto jejich vegetativní růst zajistíte snížením teploty nebo přesunutím rostliny do chladnější místnosti, například do zimní zahrady, do zaskleného balkonu nebo do méně vytápěné předsíně. Pokud takové možnosti nemáte, nevystavujte rostlinu suchému vzduchu u topení. Nevhodné je i místo u okna, kterým často větráte. Tato kombinace by mohla být pro ni smrtelná. Stále by k ní však měl proudit dostatek světla.

Teplota pro správný vývoj rostliny by se měla pohybovat kolem 15 °C, tedy nižší než pokojová teplota. Přesunout ji můžete i do středně světlých a chladnějších míst, kde se teplota pohybuje v rozmezí 5-10 °C. Pod květináč však položte polystyren, čímž ochráníte kořeny od chladu a možného prochladnutí.

Omezte také zálivku na jednou za dva až tři týdny. S nižšími teplotami nevyžadují citrusy tolik vody ani přihnojování. Pokud shazují listy, nasazené plody i květy, zaléváte přespříliš. Vždy pamatujte na to, že citrusy spíše přežijí několikadenní sucho než přemokřený substrát. Proto se jej snažte udržovat jen mírně vlhký.

Zdroje: prima-receptar.cz, ireceptar.cz, izahradkar.cz