Domácí výroba přípravků, které běžně používáme v koupelně, je in. Pokud už jste zkusili vyrobit prací prášek nebo čistič, teď se můžete pustit do hand made šamponu. Je to jednodušší, než jste si mysleli.

Chcete vědět, čím si myjete vlasy? Omezit spotřebu obalů? Dát přednost přírodním produktům? Pokud jste odpověděli třikrát ano, není důvod váhat nad výrobou vlastního šamponu. Třeba mu přijdete natolik na chuť, že časem dáte DIY šamponům přednost před těmi konvenčními.

První pomoc zasucha

Šampon z kukuřičného či bramborového škrobu je osvědčená věc. Ale klidně použijte třeba i dětský pudr nebo jemně mleté vločky. Zkrátka to, co absorbuje mastnotu a pokožce ani vlasům neškodí. Nasypte ho na suché, rozdělené pramínky ke kořínkům, nebo ještě lépe – naneste ho starým, nepoužívaným kartáčkem na zuby. Dobře promněte, po chvíli vyčešte. Kdo má tmavší odstín vlasů, ten by měl do suché složky přimíchat kvalitní kakao.

Šampony z kuchyně

Nejjednodušší recepty velí sáhnout po surovinách z lednice nebo ze spíže. Třeba lehce přezrálé avokádo bude na vlasy vynikající. Vydlabanou dužinu bez pecky rozmačkejte, přidejte lžičku jedlé sody a malý šálek vody, nebo vše rozmixujte. Jedlou sodu využijete i pro další šamponové recepty, osvědčené je její spojení se žloutky a olejem.

Bylinkové pohlazení

Skvělé jsou rovněž bylinkové šampony. Základ může představovat kvalitní olivové mýdlo, nastrouhejte z něj asi 4 lžíce, nechte rozpustit v šálku převařené vody. Přimíchejte asi hrst bylinek podle své volby (třeba rozmarýn s levandulí), přidejte pár kapek esenciálního oleje (může, ale nemusí být). A druhý den použijte.

Tip navíc: Chcete-li, aby šampon vydržel déle, při výrobě ještě použijte konzervant. Často se doporučuje sorban draselný (kalium sorbat), což je konzervační přísada, která se jinak běžně přidává do potravin.

Tuhý je koncentrovaný

Tuhý šampon vám vydrží dlouho. Autor: Shutterstock

Tuhé šampony nezabírají tolik místa v koupelně, a protože jsou na rozdíl od tekutých koncentrovanější, vydrží dlouho. Zkuste si ho také vyrobit. Do hrnce dejte 25 g sodium coco sulfátu, 5 g převařené vody nebo bylinkového výluhu, 4 g oleje podle výběru (třeba olivový) a 2 g bambuckého másla. Dejte na plotnu, stále míchejte a počkejte, až se suroviny spojí, neměly by překročit teplotu 70 °C. Vznikne hustá hmota. Pak přidejte 0,5 g proteinu (třeba rýžového) a asi 10 kapek esenciálního oleje (pokud chcete, není nezbytně nutný). Nalijte do formičky nebo vytvarujte v ruce.

Použití: Mokré vlasy několikrát přejeďte od kořínků ke konečkům, pak je „prodrbejte“, nakonec pěnu a nečistoty smyjte.

