Zdroj: shutterstock.com

Manželé mají vůči sobě během manželství vyživovací povinnost. Oběma musí být zajištěna stejná hmotná i kulturní úroveň. Tak to deklaruje občanský zákoník. Pokud má tedy jeden z manželů podstatně nižší příjmy než druhý, může žádat o výživné od druhého manžela. Alimenty lze získat i soudní cestou.

Odbytné a alimenty

Vyživovací povinnost mezi manžely vzniká uzavřením sňatku. Trvat však může i po rozvodu. Výživné nemusí být jen v podobě pravidelných měsíčních dávek, ale může být nahrazeno jednorázovým odbytným. Tak to funguje například mezi lidmi s vysokými příjmy.Takovéto odbytné nebo odchodné může být jen pro bývalého manžela. Nijak to nesouvisí s právem na alimenty pro děti. Ty musejí být placeny v pravidelných měsíčních částkách.

Podívejte se na video o vyživovací povinnosti z pohledu dítěte:

Odebírejte newsletter Dům&Zahrada Každé úterý výběr nejzajímavějších článků, unikátní tipy a triky pro váš dům a zahradu ve vaší e‑mailové schránce. Odebírat newsletter Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Pokud dostane rozvedený manžel místo výživného odbytné, zanikne jeho vyplacením jeho právo na výživné. Právo rozvedeného manžela na výživné zaniká i tehdy, kdy uzavře oprávněný rozvedený manžel nové manželství. Nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství. Nefunguje to tak, že manžel vstoupí do nového manželství s chudým partnerem, ale stále se nechá živit bývalým partnerem.

A co když se bývalí partneři nedohodnou?

Pokud se rozvedení manželé na výživném nedohodnou, může potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud. A to za podmínky, že není schopný živit se sám. A tato jeho neschopnost má původ v manželství nebo s ním souvisí. A také za podmínky, že to lze na povinném manželovi vyžadovat. Soud přihlíží k délce trvání manželství, majetkové a finanční situaci, věku, zdravotnímu stavu, ale i k péči o děti.

Kdo může žádat o výživné po rozvodu?

O výživné může požádat například matka celodenně pečující o dítě, ale i starší žena, která se po dobu manželství věnovala hlavně péči o rodinu a domácnost – a ztratila proto případně kvalifikaci a možnost pracovního uplatnění. Vždy se však musí jednat o objektivní neschopnost uživit se sám.

Kdy lze žádat o vyšší alimenty?

Během rozvodového řízení může být zjišťováno, kdo rozvod zapříčinil. Soud může hledat viníka rozvratu. Manžel, který rozvod nezapříčinil, s rozvodem nesouhlasil nebo mu byla způsobena závažná újma, může navrhnout, aby soud určil alimenty, které zajistí, aby rozvedení manželé měli i nadále stejnou životní úroveň. Jinak se výživné uznává jen v nezbytném rozsahu. Vyšší výživné se uznává maximálně po dobu 3 let. Výživné v běžné výši může být pobíráno delší dobu.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz