Zdroj: Shutterstock

Zatímco rajčata by měla jít na to samé místo každý druhý nebo třetí rok, pro česnek je to málo. Navíc je náchylný na místa, kde jste minulý rok pěstovali například rajčata, luštěniny, cibuli, pažitku nebo pórek.

Po čem?

Pro česnek jsou ideální předplodiny jako okurky, košťáloviny, řepa, obiloviny, brambory nebo jahody. Záhon je dobrý slunný, mírně svažitý, aby v něm nestála voda, a humózní. Záhon zryjte na jeden rýč, prohoďte čerstvým kompostem nebo hnojivem na česnek a cibuli a srovnejte. Nikdy nepoužívejte chlévskou mrvu, protože česnek nesnáší příliš dusíku.

Za jak dlouho?

Česnek by se měl vysazovat po moření a asi dva měsíce po výše uvedené přípravě půdy. Jen tak se živiny rozpustí a připraví se na sázení. Sází se do řádků v hloubce 6-15 cm a navrchu hrůbkujte.

Pamatujte však, že na to samé místo pak můžete česnek sázet za čtyři až pět let. Česnek je na to hodně náchylný.

Zdroj: cesnek.cz, ireceptar.cz