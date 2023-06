Zdroj: Asko nábytek

Bazén, nebo větší terasa? Pohodlná lounge sedačka, nebo lehátka? Něco na parádu, nebo bylinkový záhon? Kdo nemá zrovna obří zahradu, občas řeší, čemu dát přednost. Ale teď už nemusí. S námi ušetříte centimetry i metry, abyste na zahradu dostali vše podstatné. Bez kompromisů.

Spoustu dalších tipů pro malé zahrady najdete v tomto videu:

Jde o centimetry, ale do hloubky

Čím častěji sedíte venku na terase nebo pod pergolou, tím víc se v noci hodí světlo. Jak ho dostat ven, když nechcete překopávat kus pozemku kvůli vedení drátů? Snadno. Mnohá nabíjecí svítidla jsou uni sex, vhodná do interiéru i exteriéru. A často se i u nich dá volit intenzita světla i barva. Když jste venku, stačí je přinést z domova, a naopak. Seženete dokonce i ikonické kousky jako je nadčasová lampa Edison The Petit. Rovněž se prodávají „lucerny“, které lze připevnit na stojan, pak fungují jako klasická stojací lampa.

Maličkost navíc: Když svíčky, tak raději bezpečnější LED verze na baterie.

Jde o pár metrů

Současnost patří víceúčelovému nábytku. Jde o drobné kusy typu truhlík na květiny, který současně funguje jako odkládací stolek. Nebo venkovní konferenční stůl, který se otočením o 90 stupňů změní ve stolek na kávu či drink. Ale multifunkčnost platí i pro větší sedací nábytek. Teď už nemusíte přemýšlet, zda si ven pořídit dvě lenošky či lehátka, nebo raději sedačku, natož velkou zahradní postel. Můžete mít vše v jednom. Multifunkční nábytek hravě přeskládáte podle svých potřeb a zahradě neuberete místo.

Proč jsou stínicí plachty svělé

Zatímco markýzy jsou trvale připevněné zpravidla k domu, aby zastínily terasy, stínicí plachty lze využít téměř kdekoliv na zahradě. Snadno se s nimi manipuluje, tudíž se jednoduše přemísťují. Některé z nich lze dokonce i natáčet podle slunce, a tak si je skutečně přizpůsobit na míru.

Pár záhonů navíc

Kdysi byl hodně populární a dnes se zase vrací. Bylinkový šnek rovná se záhon vedený vzhůru, do tvaru spirály, tím šetří prostor. Buduje se z toho, co se do vaší zahrady stylově hodí, někdy to jsou cihly, jindy kameny či dřevo. Do záhonu-spirály nemusíte vysazovat jen bylinky, parádu budou dělat i trvalky nebo jiné rostliny. Květinový šnek navíc funguje jako živá dekorace. A totéž platí pro členitější skalku mířící do výšky, na menší prostor se pak vejde více rostlin.

Postavit bylinkovou či květinovou spirálu zvládne snad každý. Autor: Hornbach

Bazén, nebo více místa pro rodinu

Dřív to byla výhra, dnes ho má skoro každý. A kdo bazén nemá a chce, i když zahrada není velká, donedávna volil: co ubrat, aby se vešel? A když se vejde, nebude škoda, že jinak se tento prostor nedá využít? Dnes už nemusíte dělat kompromisy. K bazénům lze pořídit posuvné zastřešení, které funguje i jako pochozí plocha. Kdyby na to přišlo, dá se na ní dokonce tančit. Nebo posedět, když jste vykoupaní dosytosti, takže klidně tady můžete mít další větší terasu. Teď už vás žádná návštěva nepřekvapí, místa pro letní party a zimní stavění sněhuláků bude vždycky dost.

