Pořízení krmítka pro ptáky je vždy vedené nejlepšími úmysly, ovšem aby skutečně dobře sloužilo, je potřeba znát zákonitosti přírody, aby nenadělalo víc škody než užitku. Důležité je vědět, kdy začít s přikrmováním a také co vlastně do krmítka dávat. Nabízíme pár tipů, s kterými bude krmítko v zahradě skutečně ku prospěchu.

Nepřikrmujte zbytečně

Mějte na paměti, že pokud mají ptáci dostatek zdrojů v přírodě, nemá smysl je zvykat na krmítko. To by vedlo k jejich zlenivění a ztrátě motivace hledat si potravu sami, což by se jim ve finále nemuselo vyplatit. Existují jisté náznaky, že permanentně přikrmovaní ptáci jsou obecně pohodlnější, méně zpívají a méně lákají samičky k páření, takže ve výsledku by taková péče mohla vést až k redukci ptačí populace. V provozu by proto krmítko mělo být jen přes zimu, zhruba od listopadu do konce března, obzvlášť když je tuhá zima nebo množství sněhu.

Vysaďte přirozená „krmítka“

Ptákům můžete také pomoct vhodnou výsadbou, která jim na zahradě zajistí dostatek potravy i bez krmítka. Pokud vysadíte například šípkovou růži, trnku, rakytník nebo hloh, budou mít plodožraví ptáci potravu až do zimy, semenožravým ptákům můžete nechat na záhonech semeníky trvalek typu třapatky zářivé či třapatky nachové, dobromysli nebo yzopu. Hmyzožravým ptákům, kteří jsou na zahradě díky svému apetitu navíc velmi užiteční, prospěje, když na zahradě ponecháte hromádku listí nebo odumřelé dřevní hmoty, případně kompost, kde najdou oblíbené larvy.

Přikrmování ptáků má smysl až tehdy, kdy jim zima a sníh ztěžují přirozené hledání potravy

Co do krmítka rozhodně nepatří

Pokud se rozhodnete krmítko na zimu zprovoznit, je důležité vědět, co do něj dávat, abyste nevhodným výběrem krmiva ptákům naopak neuškodili. Oproti zažitým představám není vhodné pečivo, neboť obsahuje sůl, která ptákům škodí i ve velmi malém množství. Ze stejného důvodu do krmítka nepatří slané, navíc mastné a kořeněné potraviny, jako jsou například uzeniny. Ptačímu zažívání nesvědčí ani zbytky lidských jídel, sladkosti typu buchet či sušenek nebo vařené těstoviny. Nenechte se zmást tím, že by to s chutí snědli. Následné zažívací problémy by je mohly stát v mrazivém počasí život. A už vůbec do krmítka nepatří zkažené, spálené, žluklé nebo plesnivé věci, ty patří pouze do odpadkového koše.

Co do krmítka patří

Do krmítka naopak patří semínka slunečnice, drcené vlašské ořechy, můžete přidat i mák, semena řepky, proso, loupaný oves nebo pšenici. Ptáci si zdravě pochutnají i na ovesných vločkách, nesolené vařené rýži nebo bobulích typu jeřabin (pokud je nemáte přímo na stromě). Vyvážené směsi můžete koupit už hotové, stejně jako lojové koule, které se ale používají, až když opravdu udeří mráz, navíc je dobré zbavit je pro ptáky potenciálně nebezpečné plastové závěsné síťky, radši je položte bez síťky do krmítka.

