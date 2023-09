Zdroj: shutterstock

Ach, září! Listy pomalu mění barvu a ve vzduchu cítíte nádech podzimu. Je to doba, kdy zahrada přechází do svého finálního aktu — sklizně. Než začnete sbírat plody svého dlouhotrvajícího úsilí, přečtěte si tento článek. Protože jak říká stará zahrádkářská moudrost: „Kdo neplánuje, ten... no, ten nemá co jíst.“

Jak pěstovat brokolici?

Co sbírat v září?

Jablečný kompot, hruškový džem, nebo rajčatový protlak — teď je čas to všechno připravit! Jablka a hrušky jsou v září zralé a připravené ke sklizeni. Rajčata, papriky a okurky by neměly zůstat pozadu. A co by to bylo za sklizeň bez nějaké té kořenové zeleniny? Mrkev, řepa a petrželka také čekají na svoji chvíli slávy.

Co nechat v září?

Ačkoliv sklizeň započala, některé plodiny potřebují ještě chvilku. Například brokolice a květák si ještě rády počkají na první mrazík, který je trochu „oživí“. Zelená salátová listová zelenina bude také raději, když ji necháte trochu dozrát. A hrozny? Ty až do října nebudou připravené na vinobraní, takže ještě chvilku počkejte.

Něco navíc

Nedá se zapomenout na bylinky. Máte-li na zahradě bazalku, oregáno, rozmarýn, nyní je ideální doba na jejich sběr a sušení. Kromě toho, pokud jste zapomněli na sklizeň květinových hlav slunečnic, teď je poslední šance je použít jako krásnou podzimní dekoraci, nebo ještě lépe, jako domácí snack ve formě slunečnicových semínek.

Září je čas, kdy zahrada skvěle spolupracuje s těmi, kteří o ni pečují. Takže si oblékněte zahradní rukavice, vyndejte košík a směle do toho! Ale nezapomeňte, jak říká další stará zahrádkářská moudrost: "Kdo si v září nesklidí, v listopadu se nudí!"

Zdroj: gardenersworld.com, rhs.org.uk