Zdroj: Jon Naustdalslid / Shutterstock.com

I když máte nevytápěný skleník, tak s jeho používáním nemusíte čekat až na jaro. Pokud budete vědět, které odrůdy zeleniny do něj zasít, na jaře můžete sklízet úrodu. Přečtěte si naše tipy na zimní pěstování zeleniny.

Ani nevytápěný skleník nemusí přes zimu stát ladem. Stačí vědět, kterým rostlinám nedostatek denního světla a nízké teploty nevadí. Rostliny ve specifických podmínkách porostou pomaleji, ale přesto se úrody dočkáte. Případně si můžete předpěstovat sazeničky, což platí například pro kedlubny, květák nebo kapustu. Obecně platí, že je dobré zasít semínka co nejdřív, dokud ještě nejsou silné mrazy a tma prakticky celý den. Ale následující zelenina se nelekne ani tužších zimních podmínek.

Brambory

Pokud jste opravdoví milovníci brambor, zkuste zasadit některé rané druhy, které mohou být během zimy ve skleníku, ale v květináčích či vhodných nádobách. Pokud nemrzne, můžete dát nádoby během dne ven a uklízet je jen na noc. To oceníte, zvlášť pokud máte malý skleník, ve kterém by vám přes den nádoby trochu překážely.

Cibule a jarní cibulka

I tuto oblíbenou zeleninu lze pěstovat přes zimu v chladném skleníku, ale musíte si vybrat druhy, kterým nízké teploty nevadí. Mezi ty patří cibule Electric, Radar nebo Shakespeare. U jarní cibulky zvládne zimu v nevytápěném skleníku odrůda Hardy. Zasít je potřeba do prosince, takže je nejvyšší čas.

Hrách

Na sladký hrášek nemusíte čekat do léta. Ještě nyní, na začátku prosince, můžete i do nevytápěného skleníku zasít mrazuvzdornou, a navíc chuťově vynikající odrůdu Meteor, a na začátku jara se dočkáte plných lusků.

Vhodnou odrůdu hrášku můžete pěstovat i přes zimu v nevytápěném skleníku Autor: MarinaGreen / Shutterstock.com

Kořenová zelenina

Mrkev, celer, petržel, pastinák, řepu nebo ředkve můžete zasít do skleníku ještě teď, chlad jim nevadí a vy se dočkáte dřívější úrody.

Salát

Nejvhodnější na „studený odchov“ jsou listové saláty odrůdy Little Gem. Zasít můžete i v listopadu (takže s odřenýma ušima i nyní) přímo do skleníku, jakmile saláty povyrostou, je lepší přesadit je do květináčů, které ale dál ponecháte ve skleníku. Jakmile saláty vytvoří srdíčko, je čas sklízet.

Špenát

Pokud si vyberete správnou odrůdu, bude vám špenát prosperovat i v nevytápěném skleníku. Mezi takové odrůdy patří například otužilé Riccio d’Asti nebo Merlo Nero. S vysetím ale neotálejte, měl by se zasít do konce listopadu, takže to ještě lze stihnout.

Zdroje: homeincube.cz, abecedazahrady.dama.cz